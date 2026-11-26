추성훈의 딸이 인조 속눈썹을 붙이고 있다. / 사진=추성훈, 추사랑 SNS

전 격투기 선수 추성훈의 딸 추사랑이 외모 변화로 눈길을 끌었다.추성훈은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "세상에서 가장 마음이 편안해지는 시간"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 딸 추사랑이 추성훈의 허벅지를 베개 삼아 누워있는 모습. 어김없이 안경을 착용한 추사랑은 길고 인조 속눈썹을 붙여 풍성함을 연출해 시선을 끌었다.추사랑의 달라진 눈은 지난 21일 열린 부친의 은퇴전에서도 포착됐다. 당시 추사랑은 자신의 SNS에 "아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔어요"라며 인증샷을 게재했다. 이때도 추사랑은 지금처럼 길고 풍성한 속눈썹으로 인위적인 분위기를 자아냈다.추사랑은 2011년생으로 올해 만 15세다.한편 추성훈은 이날 서울 고척스카이돔에서 열린 종합격투기 대회 '블랙컴뱃 17'에서 UFC 출신 크리스 리벤과 맞붙었다. 16년 만에 다시 만난 상대와 3라운드까지 접전을 벌인 그는 1대 2 판정패로 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr