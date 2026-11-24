가수 화사가 글래머러스한 몸매와 독보적인 분위기로 시선을 사로잡았다.화사는 23일 자신의 SNS에 "어려운 건 쉽게, 쉬운 건 깊게, 깊은 건 즐겁게. 즐거웠습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 화사는 차량 내부에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 짧은 단발머리에 누드톤 메이크업을 더한 화사는 특유의 고혹적인 분위기를 자아냈다.특히 화사는 가슴 라인이 드러나는 아이보리색 튜브톱 드레스를 착용해 볼륨감 넘치는 몸매를 뽐냈다. 몸에 밀착되는 코르셋 디자인은 잘록한 허리와 글래머러스한 상체 라인을 한층 강조했다.여기에 어깨 아래로 자연스럽게 흘러내린 니트 카디건을 매치해 과감하면서도 우아한 스타일링을 완성했다. 쇄골과 어깨 라인이 고스란히 드러나면서 화사 특유의 건강미와 섹시한 매력이 돋보였다.화사는 무표정한 얼굴로 카메라를 바라보며 강렬한 존재감을 발산했다. 화려한 액세서리 없이도 시선을 집중시키는 비주얼이 인상적이다.한편 화사는 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된 ‘2026 MAMA AWARDS’에서 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’로 ‘베스트 보컬 퍼포먼스 솔로상’과 ‘베스트 송 톱 10’을 수상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr