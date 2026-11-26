배우 이종석이 신민아와 사랑의 결실을 맺으며 '재혼 황후'의 대장정을 마무리했다.지난 25일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 마지막 9, 10부에서는 하인리(이종석 분)와 나비에(신민아 분)가 서왕국의 국왕 부부로 거듭나는 모습이 그려졌다.하인리는 나비에에게 자신의 왕비가 되어 달라며 오랜 시간 간직해 온 마음을 고백했다. 이후 동대제국의 이혼 법정에 등장한 하인리는 수많은 이들의 시선 속에서 당당하게 나비에의 손을 잡았다. 두 사람은 분노하는 소비에슈(주지훈 분)를 뒤로하고 서왕국으로 향해 재혼하며 해피엔딩을 맞았다.이종석은 극 초반 능청스럽고 장난기 가득한 연하남의 매력으로 설렘을 자아낸 데 이어 후반부에서는 국왕으로서의 위엄과 성숙함을 보여줬다. 특히 나비에의 선택을 존중하고 그의 곁을 묵묵히 지키는 하인리의 모습을 통해 사랑과 신뢰를 동시에 그려냈다.첫 만남에서 "만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라고 인사했던 하인리는 마지막 회에서 "당신의 나라입니다. 나의 퀸"이라며 나비에에게 자신의 왕국을 건넸다. 이종석은 같은 호칭 속에서도 설렘과 확신이라는 서로 다른 감정을 섬세하게 표현하며 캐릭터의 서사를 완성했다.공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오른 '재혼 황후'의 흥행 속 이종석을 향한 국내외 시청자들의 반응도 뜨거웠다. 시청자들은 하인리의 한결같은 사랑과 이종석의 로맨스 연기에 호평을 보내며 종영에 대한 아쉬움을 드러냈다.이종석은 소속사 에이스팩토리를 통해 "하인리로 지낸 시간 동안 저도 퀸처럼 마음껏 날아다닌 것 같다. 함께 설레고 함께 애태워주신 덕분에 동화 같은 결말에 무사히 도착할 수 있었다. 하인리와 나비에는 서왕국에서 잘 지내고 있을 테니, 여러분도 행복한 날들 보내셨으면 좋겠다. 그동안 ‘재혼 황후’와 하인리를 사랑해 주셔서 진심으로 감사하다"라고 종영 소감을 전했다.이종석은 26일과 27일 일본 도쿄에서 팬미팅 'SIDE NOTE'를 개최한다. 이후 오는 12월 12일 중국 청두, 19일 일본 오사카를 찾아 글로벌 팬들과 만남을 이어간다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr