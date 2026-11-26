'재혼 황후'

'재혼 황후'

'재혼 황후'

'재혼 황후'

'재혼 황후'

'재혼 황후'

배우 한이수가 '재혼 황후'에서 신민아의 든든한 조력자로 활약하며 눈도장을 찍었다.한이수는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)를 보필하는 시녀 베르디 역을 맡아 극에 생동감을 더했다.베르디는 나비에의 일거수일투족을 세심하게 살피며 황후의 곁을 지키는 인물이다. 맡은 일에 빈틈없는 모습을 보이는 것은 물론 솔직하고 당찬 성격으로 극의 분위기를 환기했다.소비에슈(주지훈 분)가 나비에에게 이혼을 통보하자 자신의 일처럼 분노하는가 하면, 나비에가 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요청하자 기쁨을 감추지 못했다. 감정에 따라 시시각각 달라지는 표정은 베르디 특유의 순수하고 사랑스러운 매력을 돋보이게 했다.한이수는 캐릭터의 성격을 고스란히 담아낸 말투와 몸짓으로 극의 몰입도를 높였다. 황후를 향한 깊은 애정과 충성심을 자연스럽게 표현하며 신민아와의 연기 호흡도 빛냈다. 여기에 화려한 드레스와 고풍스러운 스타일링까지 소화하며 판타지 로맨스 장르에 어우러지는 비주얼을 완성했다.한국예술종합학교에서 연기를 전공한 한이수는 다수의 단편 영화에 출연하며 연기 내공을 쌓았다. KBS2 '혼례대첩'에서는 효정공주 역을 맡아 단아한 매력을 드러냈다. 이후 '재혼 황후'를 통해 발랄하고 생동감 넘치는 캐릭터까지 소화하며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 보여줬다.작품마다 새로운 얼굴을 보여주며 차근차근 필모그래피를 채워가고 있는 한이수의 향후 행보에 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr