배우 문근영이 미소를 짓고 있다. / 사진=문근영 SNS

배우 문근영이 청룡영화상 시상자로서 참석한 후 소감을 전했다.문근영은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "영화를 위해 애쓰시는 많은 분들 오늘만큼은 즐기시길 바랍니다🫶🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 문근영이 대기실 안에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 "영광스럽게도 청룡영화상 심사위원으로 참석했다"라면서도 "내년에는 후보로 참석할 수 있으면 좋겠다"고 바람을 전했다.문근영은 2017년 '유리정원' 이후 영화 활동이 멈춘 상태다. 내년 '예토' 개봉을 앞두고 있어 해당 작품으로 청룡영화상에 다시 참석할 수 있을지 기대가 모인다.한편 문근영은 1987년생으로 올해 40세다. 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했으며, 희귀병 투병으로 오랜 기간 활동을 중단했다가 올해 연극 '오펀스'를 비롯해 SBS 예능 '우리들의 발라드2' 심사위원으로 참여하는 등 활발한 행보를 보이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr