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넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜’ 시즌2 우승자 정현규가 과거 자신의 플레이를 반성하며 시즌3에서 중도 하차한 심경을 밝혔다.지난 23일 공개된 넷플릭스 ‘데블스플랜B’에서는 정현규를 비롯한 출연진이 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’(이하 ‘데블스 플랜3’) 6~10회를 함께 시청하며 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.자신의 하차 과정이 담긴 8회를 지켜본 정현규는 "시즌2 때 우승에 눈이 멀었어서 시청자분들이 방송으로 보기에는 불편할만한 행위들을 많이 했다. 이번 시즌 나오기 전에도 고심 많이했다. 또 같은 현상이 일어날수있지 않을까, 잘해보고 싶어서 나온건데 하는 생각이었다. 그때 시즌2 트라우마가 엄습해서 그렇게 됐던 거 같다"고 고백했다.그러면서 "아쉽다. 이기는 게 좋고 게임하는 게 재밌고 그런데 그 과정을 조절하지 못했던 게 아닐까 싶다. 어떻게 보면 선을 못 지킨거 같고 그렇다"고 지난날을 돌아봤다.존박은 정현규를 향해 "다시 나온 거에 정말 대단하다고 생각한다. 초반에는 약간 주눅 들어 있다가 점점 자기 페이스를 찾는 모습이 되게 보기 좋았다"며 응원의 말을 건넸다.앞서 정현규는 지난 17일 공개된 ‘데블스 플랜3’ 8회에서 건강상의 이유로 중도 하차했다. 당시 제작진은 정현규가 게임 도중 갑작스러운 공황 증상을 보여 현장 의료진의 조치를 받았으며, 회복을 위한 충분한 휴식이 필요하다는 판단에 따라 하차를 결정했다고 밝혔다.정현규 역시 인터뷰에서 "지난 시즌 이렇게 많이 미움받고, 한동안 우울증과 공황장애를 겪었다. 극복했다고 생각했는데, 막상 현장에 오고 같은 세트장에서 스스로에 대한 스트레스도 많이 받았고, 그게 점차 쌓이다가 감옥 매치 그 순간에 딱 오버랩이 되면서 폭발했다"고 털어놓은 바 있다.한편 정현규는 ‘데블스 플랜’ 시즌2인 ‘데블스 플랜: 데스룸’에서 최종 우승을 차지했다. 그러나 게임 과정에서 다른 참가자들을 대하는 태도를 두고 비판받았다. 결승전에서는 상대였던 윤소희가 베팅을 포기하면서 우승을 사실상 양보한 것이 아니냐는 의혹에 휩싸이기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr