배우 이정재가 제47회 청룡영화상에 참석해 故 안성기를 추모했다. / 사진=제47회 청룡영화상 방송 캡처

배우 이정재가 자신이 대주주로 있는 아티스트컴퍼니를 둘러싼 의혹이 제기된 가운데 청룡영화상 시상식에 참석했다.25일 서울 영등포구 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 개최됐다. 이날 행사는 배우 이제훈과 한지민이 진행을 맡았다.공로상 시상자로 나선 이정재는 안경을 쓴 채 다소 무거운 표정으로 등장했다. 그는 "이 상을 시상하러 나오면서 많이 망설였다. 왜냐하면 이 상을 받을 분이 지금 안 계신다"며 말문을 열었다.이어 안성기와 함께했던 시간을 떠올렸다. 이정재는 "안성기 선배님은 늘 현장에 남아 스태프 한 명 한 명을 모두 챙겨주시는 배우였다. 우리는 그분을 국민배우라 불렀고, 선배님은 그 말을 쑥스러워하셨다"고 말했다.고인이 생전 투병하던 시절도 언급했다. 그는 "몇 해 전부터 선배님은 긴 싸움을 하셨다. 힘들어도 내색하지 않고 저희를 다독였다. 새로운 영화로 다시 보자고 할 때 얼마나 진심이었는지 안다"며 울먹였다.이정재는 "선배님이 지키셨던 현장을 선배님처럼 지키겠다"는 말로 추모사를 마무리했다. 이후 안성기의 차남 안필립 씨가 고인을 대신해 무대에 올라 공로상을 받았다.한편 이정재는 최근 아티스트컴퍼니에서 특혜를 받아 사익을 추구했다는 의혹에 휩싸였다. 회사와의 정산계약에 수익 배분 상한 조항을 둬 초과 수익을 독점하고, 자신이 소유한 건물로 회사 사무실을 이전해 개인적인 이익을 챙겼다는 주장이 제기된 것.아티스트컴퍼니는 이를 전면 부인했다. 회사 측은 보도에 자신들이 제시한 해명과 객관적 근거가 충분히 반영되지 않았다며 유감을 표했다. 아울러 사실관계 왜곡과 명예훼손 여부를 검토한 뒤 정정보도·반론보도 및 손해배상 청구 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr