가수 마크 / 사진=KBS 2TV ‘제47회 청룡영화상’ 방송 화면 캡처

가수 마크 / 사진=KBS 2TV ‘제47회 청룡영화상’ 방송 화면 캡처

가수 마크(Mark Lee)가 컴백을 앞두고 청룡영화상에서 신곡 무대를 처음 공개했다.마크는 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상' 오프닝 무대에 올랐다. 이날 그는 오는 12월 4일 발매되는 스튜디오 앨범 'WINDMILL'(윈드밀)의 타이틀곡 '"What's your dream?", "Don't have one"'을 라이브로 처음 선보였다.신곡은 가장 친한 친구가 건넨 "넌 꿈이 뭐야?"라는 질문에서 출발했다. 실제 대화를 바탕으로 가사를 썼으며, 앨범 전체를 관통하는 '꿈'에 관한 이야기를 담았다.이날 무대에는 영화 '세계의 주인'에 출연한 아역배우 이재희도 등장했다. 같은 슈트 차림으로 무대에 오른 두 사람은 서로의 눈을 바라보고 손을 맞잡았다. 마크가 어린 시절의 자신과 마주하는 듯한 연출이었다.이어 마크는 지난 6일 발매한 선공개 싱글 'Happiest'(해피스트)로 분위기를 전환했다. 안무가 바타(Vata), 댄스 크루 위댐보이즈(WeDemBoyz)와 함께 군무를 펼치며 앞선 무대와는 다른 모습을 보여줬다.마크의 새 앨범 'WINDMILL'은 오는 12월 4일 오후 2시 발매된다. 앨범에는 타이틀곡과 앞서 공개한 싱글 'My Friend'(마이 프렌드), 'Happiest'를 포함해 총 12곡이 수록된다.앨범 발매에 맞춰 오는 12월 3일부터 16일까지 서울에서 팝업스토어 'The Good Kids Club'(더 굿 키즈 클럽)도 운영한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr