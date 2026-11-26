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가수 KCM이 데뷔 23년 만에 뜻깊은 수상의 영예를 안았다.KCM은 지난 25일 서울 강남구 엘리에나호텔 컨벤션홀에서 개최된 '제15회 대한민국을 빛낸 10인 대상' 시상식에서 대중가수 부문 트로피를 품에 안았다.2012년부터 이어져 온 '대한민국을 빛낸 10인 대상'은 대중문화, 예술, 스포츠 등 각계각층에서 두각을 나타내며 사회에 긍정적인 영향력을 끼친 인물들의 공로를 기리는 시상식이다.KCM은 독보적인 음색과 호소력 짙은 가창력을 앞세워 23년간 대중과 소통해 왔다. '흑백사진', '너에게 전하는 아홉 가지 바램', '은영이에게', '버릇처럼 셋을 센다' 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 자신만의 음악 세계를 구축했다. 최근에는 아내 방예원 씨가 뮤직비디오에 직접 출연한 신곡 '사랑하면'을 발표해 화제를 모았다.예능과 음악을 넘나드는 활약도 이어가고 있다. KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 친근한 매력을 보여주고 있는 KCM은 더원, 고유진과 프로젝트 그룹 '더 보컬'을 결성해 전국투어를 진행하며 관객들과 만나고 있다.KCM은 "좋아하는 일을 23년을 했더니 이런 기쁜 날도 맞게 됐다. 23년 동안 변함없이 음악을 사랑해 주시고 응원해 주신 팬 여러분 덕분에 이 자리에 설 수 있었다고 생각한다"며 "앞으로도 좋은 음악과 진정성 있는 무대로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.이날 시상식에서는 KCM을 비롯해 송경아, 예지원, 배정남, 임우일, 김요한, 전효성, 배우희, MC 그리, 하지영 등이 각 부문 수상자로 이름을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr