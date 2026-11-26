'문무'가 시청률 하락세를 그리고 있다. / 사진=KBS

'문무'가 시청률 하락세를 그리고 있다. / 사진=KBS

300억원 규모의 제작비가 투입된 KBS 대하드라마 '문무'가 시청률 부진을 겪고 있다. 첫 방송 이후 매회 시청률이 하락한 가운데 신라와 고구려, 백제, 당나라의 본격적인 대립을 통해 반등을 노린다.지난 14일 첫 방송된 KBS2 대하드라마 '문무'는 1회 시청률 4.7%로 출발했다. 이후 2회 4.2%, 3회 4.0%로 하락하더니 지난 22일 방송된 4회에서는 3.9%를 기록하며 자체 최저 시청률을 경신했다. 대규모 제작비가 투입된 작품이라는 점을 고려하면 다소 아쉬운 성적이다.이런 가운데 '문무'는 각기 다른 목표를 지닌 네 나라의 이해관계가 얽히면서 본격적인 갈등 국면에 접어들었다.신라는 내부 권력 다툼과 백제의 잇따른 공격으로 위기에 처했다. 군사적 요충지인 대야성마저 백제에 빼앗긴 가운데 김법민(이현욱 분)은 여동생 고타소(강지우 분)의 죽음을 마주했다. 신라의 생존을 위해 고구려로 향한 김춘추(김강우 분) 역시 연개소문(장혁 분)의 반대에 부딪혀 화친에 실패했다.고구려에서는 당나라에 대한 대응 방식을 두고 권력 구도가 뒤바뀌었다. 당나라와의 화친을 추진하던 영류왕 고건무(조성하 분)를 제거한 연개소문은 정권을 장악했다. 이후 당나라 사신에게도 강경한 태도를 보이며 물러서지 않겠다는 의지를 내비쳤다.백제의 의자왕(고영빈 분)은 선대 성왕의 죽음에 대한 복수와 왕권 강화를 위해 신라 정복에 나섰다. 충신 성충(임호 분)을 고구려로 보내 연개소문의 거짓 출진을 유도한 뒤 신라군의 병력이 분산된 틈을 타 대야성을 함락시켰다.동아시아의 패권을 노리는 당나라 황제 이세민(양현민 분) 역시 고구려 정복에 대한 야욕을 키웠다. 신하들의 만류로 한차례 뜻을 접었던 이세민은 위징(선동혁 분)이 세상을 떠나자 다시 고구려를 향한 야심을 내비쳤다.네 나라의 정치적 이해관계와 인물들의 갈등이 본격적으로 맞물리기 시작한 가운데 '문무'가 시청률 하락세를 끊어낼 수 있을지 주목된다.'문무' 5회는 오는 28일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr