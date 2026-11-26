엑스러브 ./ 사진=알비더블유(RBW), 스트레인지랩

그룹 엑스러브(XLOV)가 미국 빌보드 '월드 앨범' 차트 7위에 올랐다. 북미 투어에서도 여러 도시의 공연이 매진되면서 추가 공연을 확정했다.미국 빌보드가 발표한 11월 28일 자 차트에 따르면 엑스러브(우무티, 루이, 현, 하루)의 세 번째 미니앨범 'i=!'(아이 이퀄스 아이)는 '월드 앨범' 차트 7위, '톱 앨범 세일즈' 차트 22위를 기록했다.엑스러브는 현재 라틴아메리카 투어 'XLOV 2026 LATAM TOUR II'를 진행하고 있다. 지난 22일 멕시코를 시작으로 칠레, 아르헨티나, 브라질, 페루 등 5개국에서 공연을 펼치는 일정이다.오는 12월 3일에는 미국 마이애미에서 북미 투어 'XLOV NORTH AMERICA TOUR 2026'를 시작한다. 마이애미와 뉴욕, 시카고, 댈러스, 로스앤젤레스 공연이 매진되면서 시카고와 로스앤젤레스에 각각 1회씩 공연을 추가했다.여기에 애틀랜타와 캐나다 토론토, 밴쿠버를 새로 포함하면서 북미 투어는 총 9개 도시, 11회 공연으로 확대됐다. 엑스러브는 12월 21일 밴쿠버 공연을 끝으로 북미 일정을 마무리한다.이후 12월 27일 일본 도쿄에서 단독 팬미팅 '2026 Fan Meeting in Tokyo XLOV's DinnerTime'을 개최한다. 내년 1월 9~10일에는 서울 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 '2027 XLOV TOUR IN SEOUL'을 열고 팬들과 데뷔 2주년을 기념할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr