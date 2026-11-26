배우 김혜수가 수중 러닝을 즐기고 있다. / 사진=김혜수 SNS

30년 동안 청룡영화상 진행을 이끌었던 배우 김혜수가 시상식 당일 여유로운 한때를 보냈다.김혜수는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 개의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 영상들 속에는 김혜수가 운동을 하기 위해 평소 찾던 곳을 방문한 모습. 특히 그는 수중 러닝을 하면서도 밝은 표정으로 '거제 야호'의 시그니처 포즈를 취하는 여유를 보여 눈길을 끌었다.김혜수는 1993년부터 2023년까지 30년 동안 청룡영화상 진행을 맡아왔다. 3년 전만 해도 이맘때면 청룡영화상 진행으로 한창 바빴을 김혜수는 2024년부터 배우 한지민에게 MC 자리를 넘기면서 한결 여유로운 시간을 보내게 됐다.한편 같은날 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 진행됐다. 배우 황정민 주연의 '호프'가 최우수 작품상을 받았으며, 감독상에는 '세계의 주인' 윤가은이 호명됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr