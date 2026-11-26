34기 영철이 영자에게 이성적 느낌이 없다고 토로했다. /사진제공=ENA, SBS Plus

34기 영철이 영자에게 이성적 느낌이 없다고 토로했다. /사진제공=ENA, SBS Plus

7급 공무원 34기 영철이 한의사 영자에게 따로 만나고 싶다고 말해놓고도 이성적 느낌이 없다고 토로했다.지난 25일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)에서는 ‘랜덤 데이트’를 통해 서로를 알아간 ‘다둥이 특집’ 34기 솔로남녀들이 ‘슈퍼 데이트권’을 차지하기 위한 치열한 대결을 벌이는 현장이 공개됐다.이날 슈퍼 데이트권 최종 결과, 첫 번째와 두 번째 미션에서는 영수와 영숙이 1위를 싹쓸이했고, 세 번째 ‘커플 사진’ 촬영 미션에서는 영식과 현숙이 1등을 해 ‘슈퍼 데이트권’을 손에 넣었다.이후 영자는 더 이상 기다리지 않고 영철에게 직진했다. 그는 “밀당 하기가 싫다”며 “영철 님으로 정하기로 마음 먹었다”고 고백했다. 영철은 “마음은 너무 감사하고 감동이다. 밖에서도 한번 만나보고 싶다”고 답했다. 이어 그는 “최종 선택을 해서 알아보고 싶은 마음이 있다고 얘기하면 여유가 좀 생기나?”라고 해 영자를 미소 짓게 했다. 그러나 그는 인터뷰에서는 “이성으로서의 스파크가 튀지는 않는다”, “너무 헷갈린다”는 속내를 내비쳤다.앞서 영철은 "내가 갑이고 현숙님이 을인 상황에서, 내가 영자님을 정리하며 을의 구렁텅이로 들어간 느낌"이라고 말했다. 그러면서 "다른 여성 분들은 밖에서도 만날 수 있을 것 같은데 현숙님은 못 만날 것 같다"며 "나는 집안이 좋은 것도 아닌데 현숙님은 집도 잘 사는 것 같다. 차도 외제차다"라고 한 바 있다.현숙은 자신이 얻은 ‘슈퍼 데이트권’을 영호에게 사용하며 직접 쓴 편지까지 건넸다. 영호는 “감사하다”고 말했고, 방송이 끝난 뒤 서울에서 만나자는 이야기도 꺼냈다. 그러나 현숙은 최종 선택을 ‘밖에서 몇 번 더 만나보는 것’ 정도로 생각했고, 일본과 한국을 오가는 장거리 연애에 대한 현실적인 부담도 언급했다. 영수는 순자에게 “아직도 1순위”라고 고백하며 ‘슈퍼 데이트권’ 사용을 고민했지만, 순자의 반응을 사실상 거절로 받아들인 뒤 마음을 정리했다. 이후 옥순에게 “너를 꼬시러 나가는 게 아니라 놀러 가자는 의미로”라고 ‘슈퍼 데이트’를 제안했다. 그러나 그는 데이트에서 “외모만 보면 1순위다. 엄청 예쁘다”고 옥순을 향한 호감을 표현했다.광수와 정숙 사이에는 이상 기류가 감지됐다. 광수는 과거 연애 경험을 언급하며 “상처받을 준비해”라고 장난을 쳤고, 정숙은 “과거의 연애인데 왜 그걸 나한테 자꾸 하려고 하는 거야?”라며 황당해했다. 대화 종료 후 정숙은 현숙에게 “내 나이가 30대인데 왜 (광수 님을) 트레이닝 시켜야 하냐?”라고 토로했다. 광수 또한 정숙과의 관계를 두고 고민에 빠졌다. 그는 영호에게 “마음은 맞는데 고민이 있다”며 망설이는 속내를 내비쳤고, 이후 인터뷰에서 “남녀 간의 관계는 무조건 편해서만은 안 된다. 적당한 긴장이 있어야 한다. 정숙 님이 좀 이성으로 느껴지는 순간이 더 있었으면 좋겠다”고 얘기했다. 급기야 그는 “제가 질투가 나서 미칠 것 같게 만들어주면 좋겠다”며 급발진했다.공개된 예고편에서는 솔로녀들의 마지막 데이트 선택을 앞두고 MC 데프콘, 이이경, 송해나가 “대격변이 일어나나 봅니다”라며 ‘동공 지진’을 일으키는 모습이 포착됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr