전도연이 제47회 청룡영화상에서 여우주연상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

전도연이 제47회 청룡영화상에서 여우주연상의 영예를 안았다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 전도연이 제47회 청룡영화상에서 여우주연상의 영예를 안았다. 앞서 조여정이 여우조연상을 받은 데 이어 전도연이 여우주연상까지 받으면서 영화 '가능한 사랑'은 두 개의 연기상 트로피를 확보했다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행된다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.여우주연상 후보에는 고아성('파반느'), 문가영('만약에 우리'), 신민아('눈동자'), 이정은('경주기행'), 전도연('가능한 사랑')이 이름을 올렸다.트로피의 주인공은 전도연이었다. 전도연은 함께 후보에 오른 배우들에게 감사 인사를 전한 뒤 이창동 감독을 향해 "영화 만들어 주셔서 너무 감사하다. 감독님 영화에 함께할 수 있어서 행복했다"고 말했다.전도연은 "'밀양'을 찍을 때는 너무 치열한 시간을 보냈다. '언젠가 감독님과 작품을 하면 즐겁게 해야지'라는 마음을 가졌는데 19년 만에 하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "'잘해야지', '열심히 해야지'보다 매 순간을 즐기자는 마음으로 했다"며 함께 호흡을 맞춘 설경구, 조인성, 조여정에게도 감사를 표했다.전도연은 작품 제작을 지원한 넷플릭스와 가족, 소속사 식구들에게도 감사 인사를 건넸다. 끝으로 그는 "이 상은 '가능한 사랑' 팀과 함께 나누겠다. 그리고 관객 여러분 감사하다"고 수상 소감을 마무리했다.전도연은 앞서 1999년 '내 마음의 풍금', 2007년 '밀양'으로 청룡영화상 여우주연상을 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr