그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 과거 불화설에 대해 입을 연다.
25일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 올해 데뷔 27주년을 맞은 브라이언과 환희가 출연한다.
두 사람은 함께 무대에 서면 화해한 것이고 앨범을 내지 않으면 또 싸운 것이라는 말이 나올 정도로 불화설에 자주 휩싸였다. 이날 방송에서는 서로 등을 돌린 채 노래를 불렀던 무대의 비화부터 격한 말다툼 끝에 무대에 올랐던 일화까지 공개된다.
특히 환희는 브라이언과의 갈등으로 무대에 오르기 직전 쓰레기통까지 부쉈던 일화를 전한다. 당시 두 사람은 다툼에도 불구하고 무대 위에서는 완벽한 호흡을 맞췄다고. 브라이언은 "원래 연예인이 정상은 아니다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 성격부터 스타일까지 달랐던 두 사람의 데뷔 초 이야기도 공개된다. SM엔터테인먼트 연습생 시절 서로를 날라리와 촌스러운 사람으로 여겼던 첫인상부터 숙소 생활 중 벌어졌던 일화까지 털어놓는다.
7년의 공백기에 얽힌 사연도 전한다. 브라이언은 성대 결절로 노래하는 것조차 두려웠던 당시를 떠올리며 "도망가고 싶었다"고 고백한다. 이를 곁에서 지켜보며 미안함을 느꼈다는 환희의 말에 브라이언은 끝내 눈물을 보인다.
두 사람은 7년 만에 선보이는 신곡 'Story'의 무대도 이날 방송에서 최초 공개한다.
'유퀴즈'는 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
25일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 올해 데뷔 27주년을 맞은 브라이언과 환희가 출연한다.
두 사람은 함께 무대에 서면 화해한 것이고 앨범을 내지 않으면 또 싸운 것이라는 말이 나올 정도로 불화설에 자주 휩싸였다. 이날 방송에서는 서로 등을 돌린 채 노래를 불렀던 무대의 비화부터 격한 말다툼 끝에 무대에 올랐던 일화까지 공개된다.
특히 환희는 브라이언과의 갈등으로 무대에 오르기 직전 쓰레기통까지 부쉈던 일화를 전한다. 당시 두 사람은 다툼에도 불구하고 무대 위에서는 완벽한 호흡을 맞췄다고. 브라이언은 "원래 연예인이 정상은 아니다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 성격부터 스타일까지 달랐던 두 사람의 데뷔 초 이야기도 공개된다. SM엔터테인먼트 연습생 시절 서로를 날라리와 촌스러운 사람으로 여겼던 첫인상부터 숙소 생활 중 벌어졌던 일화까지 털어놓는다.
7년의 공백기에 얽힌 사연도 전한다. 브라이언은 성대 결절로 노래하는 것조차 두려웠던 당시를 떠올리며 "도망가고 싶었다"고 고백한다. 이를 곁에서 지켜보며 미안함을 느꼈다는 환희의 말에 브라이언은 끝내 눈물을 보인다.
두 사람은 7년 만에 선보이는 신곡 'Story'의 무대도 이날 방송에서 최초 공개한다.
'유퀴즈'는 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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