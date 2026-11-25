브라이언과 환희가 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

브라이언과 환희가 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 과거 불화설에 대해 입을 연다.25일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 올해 데뷔 27주년을 맞은 브라이언과 환희가 출연한다.두 사람은 함께 무대에 서면 화해한 것이고 앨범을 내지 않으면 또 싸운 것이라는 말이 나올 정도로 불화설에 자주 휩싸였다. 이날 방송에서는 서로 등을 돌린 채 노래를 불렀던 무대의 비화부터 격한 말다툼 끝에 무대에 올랐던 일화까지 공개된다.특히 환희는 브라이언과의 갈등으로 무대에 오르기 직전 쓰레기통까지 부쉈던 일화를 전한다. 당시 두 사람은 다툼에도 불구하고 무대 위에서는 완벽한 호흡을 맞췄다고. 브라이언은 "원래 연예인이 정상은 아니다"라고 말해 웃음을 자아낸다.성격부터 스타일까지 달랐던 두 사람의 데뷔 초 이야기도 공개된다. SM엔터테인먼트 연습생 시절 서로를 날라리와 촌스러운 사람으로 여겼던 첫인상부터 숙소 생활 중 벌어졌던 일화까지 털어놓는다.7년의 공백기에 얽힌 사연도 전한다. 브라이언은 성대 결절로 노래하는 것조차 두려웠던 당시를 떠올리며 "도망가고 싶었다"고 고백한다. 이를 곁에서 지켜보며 미안함을 느꼈다는 환희의 말에 브라이언은 끝내 눈물을 보인다.두 사람은 7년 만에 선보이는 신곡 'Story'의 무대도 이날 방송에서 최초 공개한다.'유퀴즈'는 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr