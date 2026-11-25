한그루가 소변 테러를 당했다고 밝혔다. / 사진='그루니까말이야' 유튜브 캡처

한그루가 소변 테러를 당했다고 밝혔다. / 사진='그루니까말이야' 유튜브 캡처

배우 한그루가 아파트에서 누군가에게 '소변 테러'를 당했다고 토로했다.지난 24일 한그루의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '저희 집 인테리어 좀 맡아주실 분? 옷장 정리부터 운동복 소개까지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한그루가 옷장 정리에 대한 고민과 함께 아끼는 운동복을 소개했다.제작진을 오랜만에 집으로 초대한 한그루는 최근 겪었던 황당한 사건을 털어놨다. 그는 "요즘에 진짜 너무 사건 사고가 많다"라고 말했다. 이어 "누가 지금 우리 아파트에 쉬를 했다"며 "내 차 앞에다 쉬했다고"라고 설명했다.이어 "다 큰 성인이 이러면 안 된다"라고 분통을 터뜨렸다. 한그루는 "(범인을 찾으려고) 경비실에 부탁드렸더니 개인정보 때문에 알려줄 수 없다고 하더라"고 말했다. 그러면서 "제발 개인지 사람인지만 알려 달라고 부탁했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.한그루는 2011년 가수로 데뷔한 뒤 드라마 '소녀K', '우리가 결혼할 수 있을까', '연애 말고 결혼' 등에 출연하며 배우로 활동했다. 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 품에 안았으나 2022년 이혼했다. 현재 홀로 두 자녀를 양육하고 있으며 개인 유튜브 채널을 통해 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr