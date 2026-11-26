스윙스가 향후 활동 계획을 언급했다. / 사진='에겐남 스윙스' 유튜브 캡처

스윙스가 향후 활동 계획을 언급했다. / 사진='에겐남 스윙스' 유튜브 캡처

가수 스윙스(본명 문지훈)가 충무로와 미국 스크린을 넘나드는 연기 행보를 언급했다.지난 25일 스윙스의 유튜브 채널에는 '무엇이든 다 답변해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 스윙스는 유튜브 채널 개설 1주년을 맞아 진행한 Q&A 영상에서 자신을 신인 배우 문지훈이라고 소개하여 최근 근황과 향후 작품 활동에 대해 털어놨다.스윙스는 "배우로서 현재 작업 중인 영화 '물처럼'이 곧 공개될 예정"이라고 밝혔다. 그는 "편집은 이미 모두 끝났고 음악 작업만 남겨두고 있다. 내가 이 작품의 주연을 맡았다"고 말했다.이어 할리우드 진출 소식을 발표해 눈길을 끌었다. 스윙스는 "좋은 소식 중 하나로 미국에서 제작하는 영화에 주연으로 출연하게 됐다"고 언급했다. 여기에 드라마 촬영 일정도 있었다.그는 "이번 주부터 첫 주연을 맡은 드라마 촬영에도 돌입해 지금 정신없이 바쁜 나날을 보내고 있다"고 털어놨다. 스윙스는 작품에 대해 "원래 숏폼 드라마로 기획됐던 작품인데 규모가 커지면서 정식 드라마나 영화 플랫폼으로 선보이게 됐다"고 설명했다.마동석과의 협업 소식도 이어졌다. 스윙스는 "마동석 선배님께서 제작하시는 영화에도 유의미한 역할로 합류하게 됐다"며 "주연은 절대 아니지만 극 중 의미 있는 배역을 맡아 이미 촬영을 진행 중이며 앞으로도 계속 촬영을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr