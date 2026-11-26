김새롬이 최근 재혼 소식을 알렸다. / 사진=텐아시아DB

김새롬이 최근 재혼 소식을 알렸다. / 사진=김새롬 유튜브 캡처

최근 재혼 소식을 전한 방송인 김새롬이 결혼식에 앞서 혼인신고부터 마친 이유를 밝혔다. 그는 2세 계획을 언급하는가 하면 연하 남편과의 2년 6개월간의 교제 사실도 공개했다.지난 25일 김새롬의 유튜브 채널에는 '[긴급 편성] 네.. 그렇게 됐습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김새롬은 "내가 2026년 11월 11일부로 법적 짝꿍이 생겼다. 너무 개인사인데 상 탄 것처럼 이야기하는 게 어색하다"며 말문을 열었다.김새롬은 당초 남편과 결혼식을 올리지 않기로 합의했다고 밝혔다. 그는 "결혼식에 대한 환상이 아예 없었고 남편과도 동의해 결혼식을 하지 않기로 마음먹었다"고 말했다.다만 최근 들어 생각이 달라졌다고. 김새롬은 "시간이 지날수록 나를 좋아해 주셨던 분들과 가족들에게 인사를 드려야겠다는 생각이 든다"고 털어놨다. 결혼식 일정을 정하기도 전에 혼인신고부터 마친 배경에 대해서는 "2세 계획을 세워야 하고, 나도 나이가 있기 때문에 법적으로 묶인 것"이라고 설명했다.연하 남편을 향한 애정도 숨기지 않았다. 약 2년 6개월간 교제했다는 김새롬은 "내가 2년 반 동안 연애 콘텐츠를 하면서 '이런 남자 만나라'라는 말을 무수히 했는데, 그 모든 데이터가 이 사람(남편)의 데이터다. 무던하면서도 섬세하고 깔끔한 사람"이라고 소개했다.이어 "맺고 끊음이 정확하고, 키도 나보다 훨씬 크다. 188cm 정도 되는 것 같고, 덩치와 외모도 내가 좋아하는 스타일"이라며 "존경할 수 있는 사람이고 책임감도 강한 사람"이라고 남편을 치켜세웠다.김새롬은 그간 연애 사실을 공개하지 않은 채 관련 콘텐츠를 제작하는 데 부담을 느꼈다고도 고백했다. 그는 "내가 연애 상담 콘텐츠를 진행하는데 마치 솔로인 것처럼 말하는 게 마음이 편하지 않았다. 그래서 알려야겠다고 생각했다"고 털어놨다.한편 김새롬은 2015년 요리사 이찬오와 결혼했으나 약 1년 4개월 만에 파경을 맞았다. 이후 지난 24일 자신의 SNS를 통해 이혼 9년 만에 재혼 소식을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr