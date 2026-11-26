'나인 투 식스'가 순조로운 출발을 알렸다. / 사진=SBS

'나인 투 식스'가 순조로운 출발을 알렸다. / 사진=SBS

'나인 투 식스'가 순조로운 출발을 알렸다. / 사진=SBS

배우 박민영, 육성재의 주연작 '나인 투 식스'가 최고 시청률 5%대를 기록하며 출발했다. 첫 회부터 두 사람의 악연이 인연으로 바뀌는 과정이 그려지며 본격적인 로맨스에 대한 기대감을 높였다.지난 25일 첫 방송된 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 수도권 가구 기준 평균 3.7%, 최고 5.1%의 시청률을 기록했다. 2049 시청률은 최고 1.41%까지 올랐다.이날 방송에서는 강이지(박민영 분)와 한선우(육성재 분)의 첫 만남이 그려졌다. 자신을 배신한 동업자를 쫓던 한선우와 마주친 강이지는 그가 헤어지자는 연인에게 매달리는 것으로 오해했다. 강이지는 스토킹 관련 법 조항까지 언급하며 "마음 떠난 사람 붙잡는 거 의미 없다"고 일침을 가했다.두 사람은 강이지의 공개 프러포즈 현장에서 다시 만났다. 강이지의 남자 친구 김동석(배유람 분)은 시간을 갖자는 강이지의 말을 무시한 채 교제 100일을 기념해 공개적으로 청혼했다. 이를 목격한 한선우는 두 사람 사이에 끼어들어 김동석에게 "이 결혼 다시 생각하시죠"라고 말하며 프러포즈를 방해했다.김동석은 강이지와 상의 없이 신혼집까지 마련했다. 그가 "우리 둘 월급이면 대출금은 금방 갚을 거야"라고 말하자 강이지는 "넌 날 사랑하는 게 아냐. 조건 맞고 집 사서 같이 대출 갚아줄 여자 찾는 거지"라며 이별을 통보했다. 이에 김동석은 폭언을 쏟아냈으나 강이지는 미련 없이 돌아섰다.이후 강이지와 한선우는 크로닉모터스 코리아 법무팀 인턴 채용 면접에서 면접관과 지원자로 재회했다. 한선우는 어렵게 면접 기회를 얻었지만 강이지는 그의 준비 부족을 지적하며 냉정한 평가를 내렸다.두 사람의 관계는 차량 화재 사고를 계기로 달라졌다. 회사가 거액의 합의금으로 사고를 무마하려는 상황에서 강이지는 사고 원인이 차량 결함이 아닌 불법 개조에 있다는 사실을 파악했다. 한선우 역시 차주의 불륜 사실과 관련 정보를 제공하며 힘을 보탰다.두 사람은 거액의 배상금을 노린 차주와의 협상을 성공적으로 마무리했다. 한선우의 능력을 확인한 강이지는 "3개월만 같이 일해보죠"라며 그를 인턴으로 채용했다.그러나 한선우의 첫 출근 날 강이지는 또다시 위기에 처했다. 김동석이 강이지의 동의 없이 프러포즈 영상을 SNS에 올린 데 이어 차량 화재 사고 차주와의 협상 과정을 악의적으로 편집한 영상까지 온라인에 퍼졌다.급기야 회사 앞에서 시위를 벌이던 사람들이 강이지를 비난하며 커피를 뿌렸다. 강이지가 또다시 커피를 맞을 위기에 놓이자 한선우는 자신의 재킷을 펼쳐 그를 보호했다.방송 말미 공개된 에필로그에서는 한선우가 앞서 강이지의 공개 프러포즈 현장에 난입했던 이유가 밝혀졌다. 상대가 거절하지 못하도록 일부러 공개 프러포즈를 준비했다는 김동석의 통화 내용을 들었던 한선우는 강이지를 돕기 위해 만취한 척 연기했던 것.첫 회부터 냉철한 법무팀 차장으로 변신한 박민영과 당찬 인턴 역을 맡은 육성재가 직장 생활과 로맨스를 오가는 연기 호흡을 선보인 가운데 두 사람의 관계가 어떻게 발전할지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr