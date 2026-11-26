34기 싱철이 옥순, 순자를 떠보면서 푸념만 늘어놨다. /사진제공=ENA, SBS Plus

34기 싱철이 옥순, 순자를 떠보면서 푸념만 늘어놨다. /사진제공=ENA, SBS Plus

SK 하이닉스에 근무 중인 34기 싱철이 옥순, 순자를 떠보면서 푸념만 늘어놨다.지난 25일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)에서는 ‘랜덤 데이트’를 통해 서로를 알아간 ‘다둥이 특집’ 34기 솔로남녀들이 ‘슈퍼 데이트권’을 차지하기 위한 치열한 대결을 벌이는 현장이 공개됐다.앞서 ‘사랑신’이 점지해 ‘랜덤 데이트’ 짝꿍이 된 영수와 영숙은 뜻밖의 ‘티격태격 케미’를 발산했다. 영숙은 자신의 호감 상대가 영식이라고 밝히면서도 “영수 같은 스타일도 있긴 했어. 툴툴거리다가 눈 맞는 스타일”이라고 의미심장하게 말했다. 특히 8남매인 영수와 8자매인 영숙은 대가족에서 자란 공통점으로 빠르게 가까워졌다. 영수는 “지금 진짜 100% 내 모습이 나오는 것 같다”, “영숙이랑 나오기 잘했네”라며 만족스러워했다.영호와 순자는 첫 ‘1대1 데이트’를 통해 한층 가까워졌다. 영호는 이직 가능성부터 대학원 일정, 가족 이야기까지 현실적인 질문을 이어갔고, 순자는 “3일 간의 데이트 중 가장 마음이 덜 불편하다”며 웃었다. 영호는 “제가 생각했던 거랑 똑같다”며 “매력이 정말 많으신 분”이라고 순자를 치켜세웠다. 데이트 후 영호는 “호감도가 올라가는 대화였다”고 밝혔고, 순자도 “호감이 기존 6에서 7, 8 정도로 높아졌다”고 화답했다. 그런데 이후 순자는 영호가 확신 없는 말을 계속하자 점차 지친 모습을 보였다. 결국 순자는 인터뷰에서 “이제 에너지가 제로”라고 푸념했다.제작진은 데이트 도중 갑작스럽게 ‘슈퍼 데이트권’ 미션을 공지했다. 첫 미션은 주변에서 형제자매가 가장 많은 사람을 찾아 인터뷰하는 것. 그동안 데이트 선택을 한 번도 받지 못했던 영수는 “무조건 따야 된다”며 영숙과 시장을 누볐고, 다른 커플들 역시 시민들을 찾아 나섰다. 특히 영철은 능숙한 진행 실력으로 시장 상인들의 이야기를 끌어내는 놀라운 친화력을 발산했다.‘가족 통화 미션’에서는 현실 남매들의 거침없는 입담이 폭발해 웃음을 안겼다. 영수는 누나에게 “나 선택을 못 받았어. 한 번도”라고 하소연했고, 누나는 “설거지나 이런 거 했어?”라고 물으며 “선택 못 받았다고 울지 말고”라는 돌직구를 날렸다. 상철의 여동생도 연애 고민을 묻는 오빠에게 “너무 꺼드럭댄 거 아니야?”라고 일침을 가했고, 영자의 남동생은 연애 조언 대신 “내일 비 온대”라고 엉뚱한 얘기를 했다. 최종 결과, 첫 번째와 두 번째 미션에서는 영수와 영숙이 1위를 싹쓸이했고, 세 번째 ‘커플 사진’ 촬영 미션에서는 영식과 현숙이 1등을 해 ‘슈퍼 데이트권’을 손에 넣었다.영식은 곧장 영숙에게 “저는 영숙 님에게 쓸 것”이라고 직진을 선포했다. 영숙 역시 “저도 쓰겠다”고 화답했다. 이에 영식은 환히 웃었고, 인터뷰에서 “제가 ‘올인’ 하면 이 사람도 답변을 주는구나”라며 영숙에 대한 확신을 보였다. 상철은 순자와 옥순 사이에서 계속 갈팡질팡했다. 그는 순자에게 “아직 치열하게 고민 중”이라고 털어놨고, 순자는 “저기에 계속 지박령처럼 앉아 있으니까 그렇지. 뭘 노력해?”라고 팩폭했다. 이후 상철은 옥순을 찾아가 “결론이 났다”면서도 “오늘은 얘기 안 할게. 하면 재미없잖아”라고 장난스레 말했다. 옥순은 “저도 내일 말씀드리겠다”고 똑같이 반응해 분위기가 차가워졌다. 두 솔로녀에게 원하는 반응을 얻지 못한 상철은 “나는 영호의 그늘에서 살아야 되는 거야”, “영호 대타 같다”라고 다른 솔로남들에게 하소연했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr