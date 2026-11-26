그룹 브라운아이드걸스 멤버 가인이 복귀 소감을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '가족같은 브아걸' 영상 캡처

그룹 브라운아이드걸스가 데뷔 20주년을 맞아 완전체 활동에 나섰다. / 사진=유튜브 채널 '가족같은 브아걸' 영상 캡처

그룹 브라운아이드걸스 멤버 가인이 4년간의 공백기를 돌아보며 다시 연예 활동을 하고 싶었다는 속마음을 털어놨다.25일 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'에는 '7년만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 브라운아이드걸스 멤버 4명이 한자리에 모인 모습이 담겼다.가인은 오랜만의 촬영에 어색해하는 모습을 보였다. 그는 2021년 프로포폴 불법 투약 혐의로 벌금 100만 원의 처분을 받은 뒤 활동을 중단한 바 있다. 촬영이 시작되자 제작진은 긴장한 가인에게 "그냥 편하게 하시면 된다"고 말했고, 가인은 "편하게 하는 게 어떤 건지 까먹었다. 너무 오래 쉬어가지고"라고 답했다.가인은 오랜만에 카메라 앞에 서면서 진한 화장을 한 이유도 설명했다. 그는 "요즘 유튜브 트렌드에 맞게 원래는 살짝만 꾸미고 오려고 했다"면서도 "그런데 사람들이 저를 좀 알아봤으면 좋겠어서 메이크업을 진하게 했다. 좀 가인처럼 꾸몄다"고 밝혔다.이후 멤버들과 식사를 하던 중에는 공백기 동안 달라진 마음을 털어놨다. 가인은 "4년을 쉬었는데, 연예인이 너무 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "옛날에 엄청 열심히 활동할 때는 '사람들 많은 데서 자유롭게 돌아다니고 싶어. 이게 소원이야'라는 생각을 했었다"며 "그런데 4년 동안 쉬면서 사람들이 나를 알아봐줬으면 좋겠다는 생각을 많이 했다. 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠다"고 밝혔다.한편 브라운아이드걸스는 데뷔 20주년을 맞아 완전체 활동에 나섰다. 이에 지난 20일 공식 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'을 개설하고 첫 영상을 게재해 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr