'가능한 사랑'이 제47회 청룡영화상에서 남녀주연상과 여우조연상을 휩쓸었다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

'가능한 사랑'이 제47회 청룡영화상에서 남녀주연상과 여우조연상을 휩쓸었다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

나홍진 감독의 '호프'가 최우수작품상을 수상했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

한국영화 최다관객상은 '왕과 사는 남자'에 돌아갔다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'이 제47회 청룡영화상에서 남녀주연상과 여우조연상을 휩쓸었다. 설경구는 청룡영화상 사상 최초로 남우주연상을 네 차례 받은 배우가 됐으며, 전도연은 19년 만에 통산 세 번째 여우주연상 트로피를 품었다.25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 지난해에 이어 진행을 맡았다. 올해 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT를 통해 공개된 한국 영화를 대상으로 진행됐다. 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상했다.설경구와 전도연은 '가능한 사랑'으로 남우주연상과 여우주연상을 나란히 받았다. 앞서 조여정이 여우조연상을 받은 데다 이창동 감독과 오정미 작가가 각본상까지 받으면서 '가능한 사랑'은 4개 부문에서 수상했다.설경구는 2000년 '박하사탕', 2002년 '공공의 적', 2021년 '자산어보'에 이어 네 번째로 청룡영화상 남우주연상 트로피를 들어 올렸다. 청룡영화상 남우주연상 역대 최다 수상 기록을 경신한 그는 "청룡은 4회 수상자가 없어서 정말 기대 안 하고 왔다. 그래서 놀랐다"고 소감을 밝혔다.전도연은 1999년 '내 마음의 풍금', 2007년 '밀양'에 이어 통산 세 번째 청룡영화상 여우주연상을 받았다. 특히 '밀양'과 '가능한 사랑' 모두 이창동 감독과 함께한 작품이라는 점에서 의미를 더했다.전도연은 "'밀양'을 찍을 때는 너무 치열한 시간을 보냈다. '언젠가 감독님과 작품을 하면 즐겁게 해야지'라는 마음을 가졌는데 19년 만에 하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "'잘해야지', '열심히 해야지'보다 매 순간을 즐기자는 마음으로 했다"며 함께 호흡을 맞춘 배우들에게 감사를 표했다.남녀조연상은 '군체'의 구교환과 '가능한 사랑'의 조여정에게 각각 돌아갔다. 눈물을 흘리며 무대에 오른 조여정은 설경구, 전도연, 조인성에게 감사 인사를 전하며 "함께하면서 연기를 더 사랑하게 됐다"고 말했다. 이어 "연기가 나만의 짝사랑이 아니라 가능한 사랑이라는 걸 알고 앞으로도 순수한 마음으로 탐구해 가겠다"고 밝혔다.구교환은 수상자로 호명되자 크게 환호했다. 그는 자신 혼자 받은 상이 아니라며 트로피를 분해해 '군체'를 함께한 스태프들과 나누고 싶다고 말해 웃음을 자아냈다. 구교환이 연상호 감독에게 인사를 건네자 객석에 있던 연 감독은 엄지를 치켜세웠다.최우수작품상은 나홍진 감독의 '호프'에 돌아갔다. 무대에 오른 나 감독은 "칸에서 이렇게 주시지 왜 여기서 이렇게"라고 농담했다. 함께 무대에 오른 조인성은 "참 고생 많았던 작품이다. 새로운 것들을 만들어내려고 한순간도 포기하지 않았던 감독님, 배우들, 스태프 덕분에 이런 작품이 나왔다"고 말했다.감독상은 독립영화 '세계의 주인'을 연출한 윤가은 감독이 받았다. 나홍진, 연상호, 장항준, 허진호 등 굵직한 상업영화를 연출한 감독들과의 경쟁에서 거둔 성과다. 윤 감독은 "영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 많은 사람의 도움을 통해 만들어진다"고 함께 작품에 참여한 이들을 언급했다.한국영화 최다관객상은 '왕과 사는 남자'에 돌아갔다. 장항준 감독은 아내 김은희 작가에게 직접 트로피를 받았다. 2024년 한국방송대상에서 남편에게 작가상을 받았던 김은희 작가는 당시 남편에게도 상을 건넬 기회가 오기를 바란다고 밝혔다. 2년 만에 그 바람이 현실이 돼 눈길을 끌었다.이 밖에도 신인남우상과 신인여우상은 박지훈('왕과 사는 남자')과 서수빈('세계의 주인')이 각각 수상했다. 신인감독상은 '경주기행'의 김미조 감독에게 돌아갔다. 청정원 인기스타상은 박지훈, 박지현, 오정세, 신민아가 받았다. 박지훈은 신인남우상에 이어 인기스타상까지 받으며 개인 2관왕에 올랐다. 공로상은 한국 영화계에 오랜 시간 헌신한 고(故) 안성기에게 돌아갔다.축하 무대는 가수 마크 리, 김원준, 김윤아, 그룹 아일릿과 배우 오정세가 맡았다. 특히 오정세는 영화 '와일드 씽' 속 39주 연속 2위를 기록한 가수 최성곤으로 변신해 객석에 있던 동료 배우들에게 큰 웃음을 안겼다.◆ 이하 '제47회 청룡영화상' 수상자(작)▲최우수작품상 : '호프'▲감독상 : 윤가은('세계의 주인')▲여우주연상 : 전도연('가능한 사랑')▲남우주연상 : 설경구('가능한 사랑')▲여우조연상 : 조여정('가능한 사랑')▲남우조연상 : 구교환('군체')▲신인여우상 : 서수빈('세계의 주인')▲신인남우상 : 박지훈('왕과 사는 남자')▲신인감독상 : 김미조('경주기행')▲각본상 : 이창동-오정미('가능한 사랑')▲촬영조명상 : 홍경표-박정우('호프')▲편집상 : 김상범('굿뉴스')▲음악상 : 이민휘('파반느')▲미술상 : 한아름('굿뉴스')▲기술상 : 유상섭-이원행('휴민트')▲최다관객상 : '왕과 사는 남자'▲청정원 인기스타상 : 박지훈-박지현-오정세-신민아▲청정원 단편영화상 : 홍승기('뭉치')▲공로상 : 故 안성기박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr