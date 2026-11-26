'100일의 거짓말'이 최고 시청률 13.7%를 기록하며 종영을 앞두고 새로운 전환점을 맞았다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

'100일의 거짓말'이 최고 시청률 13.7%를 기록하며 종영을 앞두고 새로운 전환점을 맞았다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

'100일의 거짓말'이 최고 시청률 13.7%를 기록하며 종영을 앞두고 새로운 전환점을 맞았다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 송지효가 특별출연한 '100일의 거짓말'이 최고 시청률 13.7%를 기록하며 종영을 앞두고 새로운 전환점을 맞았다. 김유정과 박진영의 관계 변화부터 구국단의 마지막 작전까지 남은 이야기에 관심이 쏠린다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'은 지난 22일 방송된 14회에서 수도권 유료 가구 기준 평균 12.4%, 최고 13.7%의 시청률을 기록했다. 자체 최고 기록을 경신한 것은 물론 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다. (닐슨코리아 제공)굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 3주 차 TV 드라마 화제성 부문에서도 5주 연속 1위를 차지했다. 출연자 화제성 부문에서는 김유정과 박진영이 각각 1위와 2위에 이름을 올렸다.종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 이애영(송지효 분)의 정체와 전당표의 비밀이 밝혀지면서 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 관계에도 변화가 생겼다. 이가경은 친어머니가 자신을 버리고 일본인과 결혼한 뒤 세상을 떠난 것으로 알고 있었다. 김태웅은 양어머니를 찾기 위해 낡은 전당표를 지갑 속에 간직해 왔다. 서로 다른 기억 속에서 두 사람이 그리워했던 인물은 이애영이었다.종로 전당포와 신태진의 비밀이 풀린 뒤 두 사람은 전당표와 맞바꾼 사진에서 이애영을 발견했다. 동시에 "엄마"와 "어머니"를 부른 이들은 같은 목걸이를 확인하고 충격에 빠졌다. 이애영을 향해 분노를 표했던 사토 신이치(진선규 분)와 자책하는 모습을 보였던 유소란(김현주 분)의 과거사에도 관심이 쏠린다. 이애영이 딸 이가경을 떠날 수밖에 없었던 이유와 이들 사이에 얽힌 인연이 남은 회차의 주요 관전 포인트다.이애영의 존재가 이가경과 김태웅의 로맨스에 어떤 변수로 작용할지도 주목된다. 사토 신이치와 악연으로 얽힌 유소란과 유필립(이무생 분)이 위기 속에서 함께 살아남을 수 있을지도 관심사다.앞서 사토 신이치는 관저 폭탄 폭발 사건 이후 이가경과 구국단을 압박했다. 이가경을 자신의 직속 비서로 두고 감시하는 한편 구국단과 유소란에 관한 증거를 가져오라고 협박했다. 그러나 이가경은 사토 신이치와 후쿠다(김중희 분), 김승억(이기영 분) 사이의 갈등을 이용해 반격을 준비했다. 사토 신이치가 자신이 저지른 악행에 어떤 대가를 치를지, 유소란의 복수와 구국단의 마지막 작전은 어떤 결말을 맞을지 이목이 쏠린다.'100일의 거짓말' 15회는 오는 28일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr