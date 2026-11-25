정철민 PD

SBS '런닝맨', tvN '식스센스' 등을 연출한 정철민 PD에게 검찰이 강제추행 혐의로 벌금형을 구형했다.지난 24일 서울서부지방법원에서 열린 정철민 PD의 강제추행 혐의 결심공판에서 검찰은 벌금 700만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 선고공판은 내년 1월 15일 열린다.이날 정철민 PD는 자신의 혐의를 거듭 부인하며 무죄를 주장했다. 최후변론 과정에서는 눈물을 보인 것으로 전해졌다.정철민 PD는 지난해 8월 회식 도중 동료 A씨에게 원치 않는 신체 접촉을 한 혐의를 받는다. '식스센스' 등 다수의 예능 프로그램 연출에 참여했던 A씨는 당시 3차 회식 장소로 이동하기 위해 차량을 기다리던 중 정철민 PD가 자신의 어깨와 팔뚝, 목 등을 주물렀다고 주장했다.당초 경찰은 지난해 12월 31일 신체 접촉 사실은 인정되지만 추행의 고의를 입증할 증거가 부족하다는 이유로 불송치 결정을 내렸다. 그러나 A씨의 이의신청 이후 검찰이 추가로 CCTV 영상을 확보하면서 상황이 달라졌다. 해당 영상에는 A씨가 정철민 PD를 밀치고 자리를 피하는 모습 등이 담긴 것으로 알려졌다. 검찰은 보완수사를 거쳐 올해 2월 정철민 PD를 불구속 기소했다.재판 과정에서도 양측의 입장은 첨예하게 엇갈렸다. 비공개 증인신문에 출석한 A씨는 당시 상황에 대한 질문을 받던 중 눈물을 흘렸으며, 신문은 3시간 넘게 이어졌다.A씨 측은 사건 이후 부당한 인사 조치와 2차 피해가 발생했다는 주장도 제기했다. A씨의 법률대리인인 이은의 변호사는 첫 공판 당시 정철민 PD 측의 언론 대응을 지적하는 한편, 사건 발생 일주일도 지나지 않아 A씨가 기존 제작진에서 배제돼 다른 부서로 이동했다며 CJ ENM 측에 해명을 요구했다.정철민 PD는 SBS 재직 당시 '런닝맨'과 '미추리' 시리즈를 연출하며 유재석과 인연을 맺었다. 이후 tvN으로 이적해 유재석과 다시 호흡을 맞추며 '식스센스' 시리즈를 선보였다.현재는 지난 9월부터 방송 중인 tvN '식스센스:B사이드'에 CP로 참여하고 있다. 출연자 고경표의 음주운전 여파에 이어 제작진의 형사재판까지 맞물리면서 프로그램을 둘러싼 부담도 커지고 있다.다만 정철민 PD가 혐의를 전면 부인하고 있는 만큼 유무죄 여부는 내년 1월 열리는 선고공판에서 가려질 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr