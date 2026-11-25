아유미(42)가 보톡스를 맞았다고 고백했다.
지난 24일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다' 영상이 공개됐다.
아유미는 최근 일본에 다녀왔다. 한국에 와서 어떻게 지냈냐는 제작진의 물음에 아유미는 "다시 어린이집 보내고 아기 키우고 했다"고 답했다.
아유미는 한국에 와서 보톡스를 맞은 사실도 털어놨다. 그는 "한국에 오자마자 내 얼굴 보니까 상태가 너무 안 좋더라"며 "그래서 보톡스 맞으러 갔다"고 밝혔다. 또한 "일본에 있을 때 바닥이 차니까 맨날 히터를 틀고 있었다. 그러니까 피부가 너무 건조해지더라"고 전했다. 아유미는 일본에서 사온 사케를 추천템으로 보여줬다. 사케 병은 디자인의 일관성은 있었지만 프린팅과 병 뚜껑 색은 달랐다. 아유미는 "대박이다. 내가 일본에서 사케를 사왔잖나. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 숫자가 써 있잖나. 이게 먹는 시간이다. 시간별로 사케를 추천해주는 거다"고 설명했다.
아유미는 2022년 두 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 2024년 6월 딸을 낳았다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 24일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다' 영상이 공개됐다.
아유미는 최근 일본에 다녀왔다. 한국에 와서 어떻게 지냈냐는 제작진의 물음에 아유미는 "다시 어린이집 보내고 아기 키우고 했다"고 답했다.
아유미는 한국에 와서 보톡스를 맞은 사실도 털어놨다. 그는 "한국에 오자마자 내 얼굴 보니까 상태가 너무 안 좋더라"며 "그래서 보톡스 맞으러 갔다"고 밝혔다. 또한 "일본에 있을 때 바닥이 차니까 맨날 히터를 틀고 있었다. 그러니까 피부가 너무 건조해지더라"고 전했다. 아유미는 일본에서 사온 사케를 추천템으로 보여줬다. 사케 병은 디자인의 일관성은 있었지만 프린팅과 병 뚜껑 색은 달랐다. 아유미는 "대박이다. 내가 일본에서 사케를 사왔잖나. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 숫자가 써 있잖나. 이게 먹는 시간이다. 시간별로 사케를 추천해주는 거다"고 설명했다.
아유미는 2022년 두 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 2024년 6월 딸을 낳았다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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