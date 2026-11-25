아유미가 보톡스를 맞았다고 밝혔다. / 사진=아유미 유튜브 영상 캡처

아유미가 보톡스를 맞았다고 밝혔다. / 사진=아유미 유튜브 영상 캡처

아유미(42)가 보톡스를 맞았다고 고백했다.지난 24일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다' 영상이 공개됐다.아유미는 최근 일본에 다녀왔다. 한국에 와서 어떻게 지냈냐는 제작진의 물음에 아유미는 "다시 어린이집 보내고 아기 키우고 했다"고 답했다.아유미는 한국에 와서 보톡스를 맞은 사실도 털어놨다. 그는 "한국에 오자마자 내 얼굴 보니까 상태가 너무 안 좋더라"며 "그래서 보톡스 맞으러 갔다"고 밝혔다. 또한 "일본에 있을 때 바닥이 차니까 맨날 히터를 틀고 있었다. 그러니까 피부가 너무 건조해지더라"고 전했다.아유미는 일본에서 사온 사케를 추천템으로 보여줬다. 사케 병은 디자인의 일관성은 있었지만 프린팅과 병 뚜껑 색은 달랐다. 아유미는 "대박이다. 내가 일본에서 사케를 사왔잖나. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 숫자가 써 있잖나. 이게 먹는 시간이다. 시간별로 사케를 추천해주는 거다"고 설명했다.아유미는 2022년 두 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 2024년 6월 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr