배우 고경표가 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 음주운전 혐의로 경찰 조사를 받은 가운데 과거 대리운전 서비스를 이용했던 일화가 뒤늦게 알려졌다.25일 한 누리꾼 A씨는 자신의 SNS를 통해 대리운전 기사로 일하던 시절 고경표를 만났던 경험을 공개했다. A씨는 "한참 대리하던 시절 경표 형을 만났었다"며 "대리비도 한 오만원 나왔을 텐데 팁도 오만원 주심"이라고 적었다. 당시 고경표가 대리운전 비용에 별도로 5만 원의 팁을 건넸다는 설명이다.사진에는 A씨와 고경표가 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 A씨가 고경표에게 팁으로 받았다는 5만 원권 지폐가 찍혔다. A씨는 게시물에 '음주운전 하지 마 제발'이라는 해시태그도 덧붙였다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 몰다가 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다. 이 사고로 청소차에 탑승했던 60대 청소 업체 직원 한 명이 경상을 입은 것으로 알려졌다.고경표는 과거 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 활동한 이력이 있다. 당시 홍보 영상에서 음주운전과 과속운전의 위험성을 알리며 양보 운전과 안전 운전을 당부했던 만큼 이번 사고를 둘러싼 비판이 이어졌다.고경표는 지난 23일 오후 6시 53분께 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 서울 마포경찰서에 출석했다. 약 1시간 40분간 경찰 조사를 받은 그는 오후 8시 35분께 귀가했다. 검은색 정장 차림으로 취재진 앞에 선 고경표는 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 정말 무책임한 모습이었다"며 "죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다"고 사과했다.사고 당일 음주량에 대해서는 "많이 마신 걸로 기억한다"고 답했다. 출연 중인 프로그램 제작진을 향해서도 "단지 저를 믿어주셨을 뿐인데 제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로 정말 죄송하다"고 말했다. 대리운전 기사를 부르지 않은 이유를 묻는 말에는 "조사 때 말씀드리겠다"며 구체적인 답변을 피했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr