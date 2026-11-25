유연석이 '라이어'에서 변사체로 발견됐다. / 사진제공=MBC '라이어'

유연석이 '라이어'에서 변사체로 발견됐다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 유연석이 '라이어' 8회에서 변사체로 발견됐다. 종영까지 4회를 남겨둔 시점에서 남자 주인공이 사망하는 전개가 펼쳐지자 시청자들의 반응이 이어지고 있다.MBC 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 밝히는 과정에서 벌어지는 일을 그린 심리 스릴러다.지난 21일 방송된 '라이어' 8회에서는 민준호(유연석 분)가 바닷가에서 숨진 채 발견됐다. 극 중 강지선(서현진 분)과 대립해 온 민준호가 사망하면서 남은 회차에서는 그의 죽음과 관련한 이야기가 다뤄질 것으로 보인다.앞서 '라이어'는 1회부터 4회까지 민준호와 강지선이 각자의 기억을 토대로 진실 공방을 벌이는 과정을 그렸다. 5회부터는 민준호의 실체가 드러나면서 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다. 강지선이 민준호의 범행을 밝히기 위해 나선 가운데 8회에서 민준호가 사망하는 예상 밖의 전개가 이어졌다.방송 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "남자 주인공이 8회에 죽다니 상상도 못 했다", "매번 예측이 틀려서, 이제 예측하는 것조차 무섭다", "배우들 열연에 푹 빠져서 보다 예상도 못 한 전개에 충격에 빠졌다" 등의 반응이 올라왔다.총 12부작인 '라이어'는 9회부터 마지막 챕터에 접어든다. 앞서 서현진은 작품의 이야기가 1~4회, 5~8회, 9~12회 등 세 부분으로 나뉜다고 설명한 바 있다. 민준호의 사망 경위와 강지선의 이후 행보가 남은 회차의 관전 포인트가 될 전망이다.'라이어'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr