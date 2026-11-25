아유미가 한국 자택을 소개했다. / 사진=아유미 유튜브 영상 캡처

아유미가 한국 자택을 소개했다. / 사진=아유미 유튜브 영상 캡처

아유미가 L타워뷰의 자택 내부를 공개하며 '랜선 집들이'를 했다.지난 14일 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오'에는 최근 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 아유미는 남편, 딸과 거주 중인 한국 자택을 직접 소개했다. 아이가 마음껏 뛰어놀 수 있는 넓은 거실과 L타워가 보이는 통창뷰, 1억 원 남짓을 들여 전체를 리모델링한 인테리어, 딸을 위한 넓은 방과 금색 타일로 꾸민 화장실 등 집안 곳곳을 상세히 소개했다.최근 일본에 다녀온 아유미는 "한국이 잘 맞는 것 같다"라며 제작진을 맞았다. 제작진이 "한달살이 숙소에서 보다가 여기서 보니 느낌이 (다르다)"고 하자, 아유미는 "운동장이다"라며 만족스러워했다. 널찍한 거실을 두고 아유미는 "애 키우기도 너무 좋다. 뛰어놀 수 있잖나"라고 말했다.이 집에서 얼마나 살았냐는 질문에 아유미는 "2년 됐다. 세아(딸) 낳고 좀 있다가 (들어왔다)"고 답했다. 아유미는 통창 너머로 L타워가 보이는 조망을 자랑했다. 그는 "용기를 내서 (매수했다)"며 "평수가 마음에 들었고 뷰가 좋더라. 봄이면 벚꽃 피고 겨울에는 눈이 쌓인다. 너무 예쁘다. 이걸 보며 육퇴를 즐기는데 행복하더라"고 설명했다. 또한 "주방에도 큰 창이 있다. 앉아서 뷰를 즐기면서 아침밥을 먹는데 좋다"고 했다.80평대 집 인테리어 비용에 대해서는 "1억 미만으로 했다"고 밝혔다. 이어 "싹 다 바꿨다. 벽지도 그렇고 다"라고 설명했다. 아이를 키우는 만큼 가장 신경쓴 부분으로 바닥 매트 시공을 꼽기도 했다.아유미는 자신의 소장품도 자랑했다. 레이디 가가의 디자이너로 알려진 타테하나 노리타카가 아유미만을 위해 제작한 커스텀 구두와 크리스찬 루부탱의 친필 사인이 들어간 구두를 비롯해 샤넬 쇼퍼백, 루이비통 마크 제이콥스 한정판 가방, 불가리 가방 등이 등장했다.2살 딸의 방도 소개했다. 제작진은 "웬만한 자취방보다 넓다"며 놀랐다. 아유미는 큰 사이즈의 침대에 대해 "이렇게 큰 사이즈의 침대가 들어가는 방이 여기밖에 없었다"고 설명했다.아유미는 2022년 두 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 2024년 6월 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr