사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

배우 이다희가 늘씬한 각선미가 돋보이는 초미니 패션을 선보였다.이다희는 최근 자신의 인스타그램에 "Luv it🖤"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이다희는 커다란 원형 조명과 투명한 구형 장식들이 매달린 공간에서 포즈를 취하고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 블랙 오버사이즈 니트에 화이트 레이스 미니스커트를 매치해 여리여리하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 한 손을 머리 위로 올리고 다리를 비스듬히 뻗은 자세에서는 짧은 스커트 아래로 드러난 길고 곧은 다리 라인이 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 이다희는 몸을 옆으로 돌리며 긴 머리카락을 흩날리고 있다. 어깨 아래로 살짝 내려온 니트 사이로 가느다란 어깨끈이 드러나며, 레이스 장식이 더해진 미니스커트와 블랙 롱부츠가 어우러져 감각적인 스타일링을 완성했다. 카메라를 향해 고개를 돌린 모습에서는 또렷한 이목구비와 날씬한 실루엣이 돋보인다.또 다른 사진에서 이다희는 푸른빛이 감도는 어두운 공간에서 양팔을 자연스럽게 벌리고 한쪽 다리를 앞으로 내밀고 있다. 깊게 파인 브이넥 니트와 짧은 스커트가 가녀린 상체와 긴 다리 라인을 강조하며, 무릎 아래까지 올라오는 블랙 부츠가 전체적인 스타일에 시크한 느낌을 더한다.마지막 사진에서 이다희는 두 손을 앞으로 모은 채 다리를 교차하고 정면을 바라보고 있다. 어깨선을 따라 자연스럽게 내려오는 블랙 니트와 화이트 미니스커트의 대비가 돋보이는 가운데, 길게 뻗은 각선미와 작은 얼굴이 모델 같은 비율을 더욱 부각한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "다희 언니이이 너무너무 보고 싶어", "너무 예뻐", "허어어어억", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 이다희는 일본 오사카에서 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다. 이다희는 일본 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 참석을 위해 지난 20일 인천국제공항을 통해 출국한 바 있다. 올해는 넷플릭스 '솔로지옥5'와 MBN '천하제빵: 베이크 유어 드림', tvN '구기동 프렌즈' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 펼쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr