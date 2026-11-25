배우 이도현이 지난 14일 공식 석상에 한층 야윈 얼굴로 등장했다. / 사진='2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 방송 화면 캡처

배우 이도현과 임지연이 결별 소식을 알린 가운데, 최근 공식 석상에 등장한 이도현의 달라진 외모가 다시 주목받고 있다.24일 이도현 소속사 측은 텐아시아에 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 두 사람은 약 3년간 이어온 공개 연애를 마무리하고 각자의 길을 걷게 됐다.결별 소식이 전해지면서 이도현의 최근 모습에도 관심이 쏠렸다. 그는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 1일 차 행사에 시상자로 참석했다. 당시 이도현은 이전보다 한층 야윈 얼굴로 무대에 올랐다.열흘 뒤 결별 소식이 전해지면서 당시 이도현의 모습이 온라인에서 다시 주목받았다. 일부 누리꾼들은 달라진 외모가 이별과 관련된 것 아니냐는 추측을 내놓기도 했다. 다만 두 사람의 구체적인 결별 시점은 알려지지 않았다.임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 이후 2023년 4월 교제 사실을 인정하며 공개 열애를 시작했다. 공개 열애 기간에는 두 사람이 함께 골프를 치거나 서울 시내에서 데이트를 즐기는 모습이 목격되기도 했다.한편 이도현은 지난해 5월 군 복무를 마치고 연기 활동을 재개했다. 최근 복귀작 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마쳤으며, 드라마 '파괴지황'과 영화 '남벌' 등 차기작을 통해 활동을 이어갈 예정이다. 임지연은 지난 6월 종영한 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 출연했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr