이세영이 소품 논란에 휩싸였던 드레스를 착용하고 있는 모습. / 사진=판타지오 SNS, 디즈니+ 제공

배우 이세영이 논란에 휩싸였던 목걸이를 착용하지 않은 채 의상 소개 영상을 공유했다.지난 24일 이세영의 소속사 판타지오 공식 인스타그램에는 "라스타의 옷장을 소개합니다~ 당신의 One Pick은?"이라는 문구와 함께 영상 한 편이 게재됐다.공개된 영상에는 이세영이 '재혼 황후'에서 라스타 역을 소화하기 위해 착용했던 의상 중 10벌의 드레스를 소개하는 모습이 담겼다. 특히 앞서 논란의 중심에 섰던 민트색 꽃장식 드레스도 공개해 눈길을 끌었다. 다만 소품 출처 논란이 불거졌던 검은색 목걸이는 착용하지 않아 이목을 모았다.앞서 '재혼 황후' 측은 지난 9일 이세영의 스틸 사진을 공개한 뒤 뜻밖의 소품 논란에 휩싸였다. 사진 속 이세영이 드레스와 함께 착용한 검은색 목걸이가 중국 온라인 쇼핑 플랫폼에서 판매되는 제품과 유사하다는 지적이 제기된 것.실제로 테무 등 해외 온라인 쇼핑 플랫폼에서 '빈티지 네크리스' 등의 키워드로 검색하면 비슷한 디자인의 목걸이가 2000원대에 판매되고 있어 논란이 확산했다. 이에 드라마 측은 "해당 소품은 유럽 현지 빈티지숍에서 구매한 제품"이라며 "테무 제품과는 무관하다"고 해명했다.한편 '재혼 황후'는 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 로맨스 판타지 작품이다. 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 자신을 버리고 도망 노예 라스타에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)에게 재혼을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr