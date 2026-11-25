사진 = 방민아 인스타그램

사진 = 방민아 인스타그램

사진 = 방민아 인스타그램

사진 = 방민아 인스타그램

걸스데이 출신 배우 방민아가 남편 온주완과 함께한 일상을 공개하며 결혼 1주년을 앞둔 근황을 전했다.방민아는 최근 자신의 인스타그램에 카메라 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 방민아는 빨간색 네온사인이 빛나는 포토부스 앞에서 자연스럽게 포즈를 취하고 있다. 검은색 뉴스보이캡 아래로 긴 머리를 늘어뜨린 채 하늘색 터틀넥 니트와 짙은 회색 미니스커트, 롱코트를 매치해 세련된 가을 스타일링을 완성했다. 한 손을 가볍게 들어 올린 모습과 옆을 바라보는 차분한 표정이 어우러지며 편안하면서도 감각적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 방민아는 주황색 포토부스 기계 옆에 서서 한쪽을 응시하고 있다. 모자 아래로 드러난 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보이는 가운데, 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 넉넉한 실루엣의 코트가 부드러운 분위기를 더한다. 살짝 내민 입술과 옆모습이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 방민아는 휴대전화를 얼굴 가까이 들어 올린 채 화면을 바라보며 환하게 웃고 있다. 눈이 가늘어질 만큼 밝게 웃는 표정에서 특유의 사랑스러운 매력이 드러나며, 검은색 모자와 긴 머리카락이 어우러져 발랄한 느낌을 살렸다.마지막 사진에서 방민아는 둥근 거울 앞에서 휴대전화를 양손으로 잡고 셀카를 촬영하고 있다. 눈을 감고 입꼬리를 올린 채 미소 짓는 모습이 사랑스러운 가운데, 거울 뒤편에는 남편 온주완이 얼굴을 내밀고 카메라를 바라보는 모습이 함께 담겼다. 짙은 색상의 의상을 입은 온주완은 방민아의 뒤쪽에 서서 자연스럽게 사진에 등장하며 부부의 소소한 일상을 보여줬다.방민아와 온주완은 지난해 11월 29일 결혼식을 올린 부부로 오는 29일 결혼 1주년을 맞는다. 두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었으며 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회한 뒤 연인으로 발전했다.한편 방민아는 지난 10월 배우 매니지먼트사 선유랩과 전속계약을 체결하고 새로운 프로필 사진을 공개했으며, 최근 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 공연을 마친 데 이어 OTT 드라마 '태원장' 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr