가수 딘딘이 어머니의 SBS '미운 우리 새끼' 하차와 관련한 속사정을 털어놓는다./사진=텐아시아DB, SBS

가수 딘딘이 어머니의 SBS '미운 우리 새끼' 하차와 관련한 속사정을 털어놓는다./사진=텐아시아DB, MBC

가수 딘딘이 어머니의 SBS '미운 우리 새끼' 하차와 관련한 속사정을 처음으로 털어놓는다.25일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마' 특집으로 꾸며진다.이날 딘딘은 프로그램 관계자로부터 어머니의 '미운 우리 새끼' 하차 소식을 먼저 전달받았던 당시를 회상한다. 그는 어머니가 방송 출연을 얼마나 행복해했는지 알고 있었기에 눈물이 날 것 같았다고 밝힌다. 이후 어머니와 식사하는 자리에서 조심스럽게 소식을 전했지만, 예상과 다른 반응에 깜짝 놀랐다고 전한다.딘딘은 어머니가 하차 이후 약 1년 동안 프로그램을 계속 놓지 못하고 시청률까지 챙기며 힘든 시간을 보냈다고 고백한다. 다행히 최근 단독 게스트 섭외가 이어지며 새로운 활동을 시작했다는 반가운 근황도 함께 밝힌다.어머니의 숨겨진 임영웅 팬심도 폭로한다. 트로트 열풍이 한창이던 시절 어머니가 전화를 걸어 "엄마는 트로트 안 좋아해"라며 아들을 향한 애정을 강조했으나, 어느 날 어머니의 집에 들렀다가 TV 앞에서 임영웅의 무대를 집중해 시청하고 있는 모습을 목격했다는 것. 당시 어머니는 딘딘이 등장하자 황급히 TV를 끄며 팬심을 부인했다고 한다. 딘딘은 이후 어머니가 임영웅에게 직접 선물까지 받은 비하인드도 공개한다.김구라의 한마디 때문에 생일 콘서트 날짜를 바꾼 사연도 전한다. 그동안 생일인 11월 20일에 맞춰 공연을 열어왔던 딘딘은 "생일이어서 관객들이 찾아오는 것 아니냐"는 김구라의 과거 발언이 마음에 남아 올해는 음악과 공연만으로 정면 승부하기 위해 날짜를 12월 12일로 변경했다고 설명한다.이와 함께 티켓 가격을 부득이하게 올린 대신 지난해 콘서트에서 관객 한 명당 10만 원이 넘는 선물을 제공했던 일화를 밝혀 놀라움을 자아낸다. 이날 딘딘은 신곡 '연애대상' 라이브를 최초 공개하며, 데뷔 초 스윙스, 매드클라운과 홍대 거리를 돌아다니던 과거 일화도 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr