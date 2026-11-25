배우 성유리가 학창 시절 우수한 성적을 받은 성적표를 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 성유리 SNS

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 학창 시절 전 과목에서 '수'를 받은 성적표를 공개했다.성유리는 25일 자신의 SNS에 "아부지가 여태 버리지 않고 고이 간직해 온 딸내미 성적표"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 성유리의 중학교 1학년 시절 성적통지표가 담겼다. 국어, 수학, 과학, 영어 등 11개 과목에서 모두 '수'를 받아 눈길을 끈다.담임교사의 평가에서도 성유리의 성실했던 학교생활을 엿볼 수 있다. 성적표에는 개근 기록과 함께 '집중력과 자주성이 있으며 열심임'이라는 문구가 적혀 있다.한편 성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 안성현은 2021년 사업가 강종현으로부터 가상자산 거래소 빗썸에 A 코인을 상장해 달라는 청탁과 함께 현금 30억 원, 고가의 시계 2개 및 고급 레스토랑 멤버십 카드 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그러나 지난 12일 대법원에서 무죄를 선고한 원심판결이 확정됐다.성유리는 현재 이효리, 옥주현, 이진과 함께 핑클 컴백을 준비 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr