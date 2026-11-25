이세영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=얼루어 코리아

이세영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=얼루어 코리아

이세영의 화보가 공개됐다. / 사진제공=얼루어 코리아

배우 이세영이 '재혼 황후'의 악역 라스타를 연기하며 고민했던 지점을 털어놨다. 시청자들의 분노를 유발하는 캐릭터인 만큼 오히려 외적으로는 아름다워야 한다고 생각했다고 밝혔다.패션·뷰티 매거진 얼루어 코리아는 이세영과 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역으로 열연 중인 이세영은 이번 화보에서 극 중 모습과는 또 다른 매력을 선보였다. 흑백 화보에서 이세영은 핀스트라이프 슈트에 레이스 장식이 들어간 흰색 셔츠, 진주 목걸이를 매치했다. 한 손으로 머리를 괸 채 비스듬히 누워 카메라를 응시하는 모습에서는 나른하면서도 시크한 분위기가 느껴진다.강렬한 붉은색 배경 앞에서는 어깨와 쇄골이 드러나는 검은색 러플 튜브톱에 벨트를 착용한 팬츠를 매치했다. 깔끔하게 올려 묶은 머리와 무테안경, 골드 컬러의 뱅글로 세련된 분위기를 더했다. 양손을 주머니에 넣은 여유로운 포즈와 도도한 눈빛도 인상적이다. 얼굴을 클로즈업한 컷에서는 매끈한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.화보 촬영 후 이어진 인터뷰에서 이세영은 라스타를 향한 뜨거운 반응에 대해 "그 어느 때보다 주변에서 연락을 많이 받는다. SNS에서도 자주 보인다"고 말했다. 또한 "오랜만에 선보이는 새로운 캐릭터라 걱정과 설렘이 컸는데, 정말 다행이다"라고 전했다.이세영은 자신이 연기한 캐릭터에 대해 "라스타는 지능적인 악역이 아니다"라며 "사람들이 두려워하지도 않는다. 얕은 수를 쓰는, 내공을 놓고 보면 하수인 거다"라고 소개했다. 그러면서 "그래서 오히려 짠하고 불쌍하게 느껴질 수 있다고 생각했다. 짜증이 나면서도 어디까지 하나 계속 지켜보는 인물"이라고 분석했다.시청자들이 라스타를 미워하더라도 외면하지 않도록 하는 것이 이세영의 과제였다. 그는 "짜증을 낼 수는 있지만, 그만 보고 싶어지면 안 되잖나. 그래서 일단 라스타는 무조건 예뻐야 한다고 생각했다. 지금 자신이 있는 곳이 너무 감사하고 행복해야 한다. 아무것도 모르는 것처럼 보이면서 연민이 들 수 있도록"이라고 설명했다.이어 "다만 무슨 생각을 하는지는 선명하게 드러나지 않기를 바랐다"고 했다. 또한 "정말 몰라서 저러는 건지, 어디까지 알고 있는 건지 보는 사람을 헷갈리게 하는 게 중요했다"라고 연기 포인트를 설명했다.로맨스 판타지 장르의 빌런에 도전한 계기도 전했다. 이세영은 "시나리오를 받았을 당시 드라마 '열녀박씨 계약결혼뎐'부터 '사랑 후에 오는 것들', '모텔 캘리포니아'까지 타이트한 일정으로 촬영했는데, '재혼 황후'는 게릴라처럼 치고 빠지기 때문에 여유가 있을 것 같았다. 동시에 너무 하고 싶었던 빌런 캐릭터였다"고 말했다. 또한 "시나리오와 캐스팅을 보고 재미있는 프로젝트가 되겠다고 생각했다"라며 작품과 캐릭터에 애정을 표했다.'재혼 황후'는 25일 마지막 9~10회를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr