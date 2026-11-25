가수 이승철이 데뷔 40주년을 맞아 콘서트 무대에 실제 차량을 등장시키는 파격적인 연출을 선보였다. / 사진=LSC

가수 이승철이 데뷔 40주년을 맞아 콘서트 무대에 실제 차량을 등장시키는 파격적인 연출을 선보였다. / 사진=LSC

가수 이승철(59)이 데뷔 40주년을 맞아 콘서트 무대에 실제 차량을 등장시키는 파격적인 연출을 선보였다.이승철은 지난 22일 대전 DCC대전컨벤션센터에서 데뷔 40주년 기념 전국투어 콘서트 '더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)'을 개최했다.이날 이승철은 신곡 '우리만의 이야기'를 부르던 중 뮤직비디오에 등장했던 차량을 타고 무대에 올랐다. 대형 무대 세트와 조명을 활용해 뮤직비디오 속 장면을 공연장에서 재현한 것이다. 공연 이후 해당 무대를 담은 영상과 사진이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산됐다.전속 밴드의 구성에도 변화를 줬다. 이승철의 '황제밴드'에 새롭게 합류한 뮤지션 제임스와 릴리는 미국 블루스 뮤지션 판타스틱 네그리토(Fantastic Negrito)의 앨범 'Alive! (Live)'에 참여한 연주자들이다. 해당 앨범은 제69회 그래미 어워즈 '최우수 컨템포러리 블루스 앨범(Best Contemporary Blues Album)' 부문 후보에 올랐다.올해 데뷔 40주년을 맞은 이승철은 새로운 무대 연출과 밴드 구성 등을 통해 공연에 변화를 꾀하고 있다.대전 공연을 마친 이승철은 오는 28일 대구 엑스코에서 전국투어를 이어간다. 이후 서울, 인천, 부산 등 전국 주요 도시에서 관객들과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr