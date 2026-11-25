사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 근력 운동으로 다져온 탄탄한 팔 라인을 공개했다.채시라는 최근 자신의 인스타그램에 "보살춤 무대를 위해 춤보다 더 신경 썼던 팔 라인💪 운동을 그리 좋아하지 않아서 작년 여름부터 안한지 거의 1년 그러다 이러면 안되지 싶어 봄부터 드문드문 나가다가 더워도 추워도 몸과 마음이 힘들어 가기 싫고 하기 싫어도 일주일에 두번 빠지지 않고 나와의 약속을 지킨 9주 반 nine & a half week😉 그리고 공연 해냈다😌"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채시라는 헬스장에서 파란색 민소매 운동복을 입고 양팔을 들어 올린 채 운동 기구를 잡고 있다. 검은색 긴 머리를 낮게 묶은 뒷모습에서는 군살 없이 매끈한 어깨와 탄탄하게 다져진 팔 근육이 시선을 사로잡는다.특히 양팔을 어깨 높이로 들어 올린 자세에서 어깨를 감싸는 삼각근과 팔 뒤쪽의 상완삼두근 부위가 뚜렷하게 드러난다. 팔꿈치를 굽힌 상태에서도 상완부의 단단한 윤곽이 눈에 띄며, 어깨에서 팔꿈치까지 이어지는 근육의 곡선이 선명하다. 민소매 의상 사이로 드러난 어깨 뒤쪽과 등 윗부분의 윤곽도 돋보인다.채시라는 꾸준한 근력 운동으로 가꾼 팔과 어깨를 고스란히 드러내며 건강미 넘치는 모습을 보여줬다. 특히 양쪽 팔을 넓게 벌린 자세에서 드러나는 균형 잡힌 상체 라인이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "울 언니 자기 관리야 말해모해", "멋짐", "너무 예뻐", "화이팅", "근력운동 아주 좋아요", "멋지십니다" 등의 댓글을 달았다.한편 채시라가 이처럼 팔 근육 관리에 공을 들인 이유는 지난 18일 서울 종로구 아르코예술극장 대극장에서 열린 제47회 서울무용제 '명작무극장' 특별 공연 때문이다. 채시라는 무용가 최승희의 대표작 '보살춤'을 31년 만에 다시 선보이며 관객들과 만났다.'보살춤'은 불상의 자세와 손 모양에서 영감을 얻은 섬세한 팔 동작과 몸짓이 특징인 작품이다. 팔을 천천히 펼치고 손끝의 움직임을 표현하는 과정에서 상체의 움직임이 중요한 만큼, 채시라가 춤 연습뿐 아니라 팔 라인 관리에도 특별히 신경 쓴 이유를 엿볼 수 있다.앞서 채시라는 1995년 드라마 '최승희'에서 주인공 최승희를 연기하며 '보살춤'을 선보인 바 있다. 이번 공연에서는 국가유산진흥원 임성옥 예술감독의 지도 아래 고 김백봉 무용가가 복원한 안무를 무대에 올렸다. 약 3분간의 공연을 위해 두 달 동안 연습을 이어간 사실도 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr