에스팀의 레이블 스피커(SPEEKER)가 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'를 오프라인 패션쇼로 구현한다. / 사진제공=디즈니+

에스팀의 레이블 스피커(SPEEKER)가 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'를 오프라인 패션쇼로 구현한다.스피커는 오는 26일 더현대 서울 크리스마스 빌리지에서 열리는 '스타일 워즈 RUNWAY : THE MELTING OT'의 총괄 기획과 연출을 맡았다. 콘텐츠 기획부터 무대 구성, 현장 운영까지 행사 전반을 담당한다. 이번 행사는 더현대 서울 크리스마스 빌리지에서 처음으로 열리는 패션쇼다. 스피커는 공간의 특성과 관객 경험을 고려해 런웨이뿐만 아니라 퍼포먼스, 토크, 팬 밋업 등 관객이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 마련했다.행사는 '스타일 워즈' 출연진이 직접 런웨이에 올라 각자의 개성과 스타일을 선보이는 패션쇼를 중심으로 약 60분간 진행된다. 런웨이는 두 개의 파트로 구성되며 중간에는 최근 A2O LITE의 안무가로 참여한 러브란 크루의 댄스 퍼포먼스가 펼쳐진다. 이어 MC와 패널의 토크 및 팬 밋업을 통해 출연진과 관객이 소통하는 시간도 마련된다. 이날 행사에는 에스팀 소속 모델 송경아, 박제니, 한현민도 함께할 예정이다.행사의 총괄 기획을 맡은 스피커 허준 실장은 "이번 프로젝트는 콘텐츠 IP를 오프라인 공간의 특성과 관객의 경험에 맞게 재해석해 새로운 패션 콘텐츠로 확장했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다. 이어 "앞으로도 패션 산업에 대한 전문성과 콘텐츠 기획·제작 역량을 바탕으로 다양한 공간과 플랫폼에 최적화된 콘텐츠를 기획하고, 패션을 중심으로 새로운 콘텐츠 비즈니스 기회를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.스피커는 패션·아트·디자인·라이프스타일 등 다양한 분야의 크리에이터 및 아티스트 매니지먼트와 브랜드 협업 사업을 전개하고 있다. 아티스트 김충재, 공간 디자이너 김종완, 그래픽 디자이너 차인철 등이 소속돼 있으며 아티스트 IP를 활용한 오프라인 콘텐츠 기획 및 제작 사업도 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr