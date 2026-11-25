사진 = 홍은희 인스타그램

사진 = 홍은희 인스타그램

배우 홍은희가 '나의 유죄인간' 종영에 아쉬움을 드러냈다.홍은희는 최근 자신의 인스타그램에 "벌써 마지막이라니요 😪😪😪 끝까지 함께해주실거죠? 이대로 못보내♡ 윤미진"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍은희는 화이트 셔츠에 블루 컬러의 뷔스티에 스타일 의상을 겹쳐 입고 소파에 앉아 있다. 긴 머리를 단정하게 묶은 채 두 손을 맞잡고 한쪽을 바라보는 모습으로, 살짝 찌푸린 눈썹과 진지한 표정이 눈길을 끈다. 풍성한 셔츠 소매와 작은 드롭 귀걸이가 어우러져 단아하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 홍은희는 넓은 칼라가 돋보이는 화이트 의상을 입고 옅은 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 넘긴 앞머리와 뒤로 묶은 헤어스타일이 또렷한 이목구비를 강조하며, 반짝이는 귀걸이와 손가락의 반지가 우아한 스타일링을 완성한다. 두 손을 모은 채 옆을 바라보는 차분한 표정에서는 부드러운 매력이 느껴진다.홍은희가 언급한 윤미진은 지난 24일 종영한 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 맡은 인물이다. 극 중 태강그룹 삼 남매의 장녀 윤미진은 동생 윤이준(임시완 분)을 살뜰히 챙기는 다정한 누나로 등장했지만, 후반부 사내 유보금 횡령 사건의 배후라는 사실이 드러나며 반전을 안겼다.특히 최종회에서는 윤이준이 윤미진의 횡령 사실을 폭로하고 강재희(설인아 분)가 윤미진을 횡령 및 살인 교사 혐의로 체포하는 전개가 펼쳐졌다. 최종회는 닐슨코리아 전국 기준 5.9%의 시청률을 기록하며 막을 내렸다.홍은희는 '나의 유죄인간'에서 선과 악을 넘나드는 윤미진의 모습을 선보인 데 이어 앞으로도 연기 활동을 이어갈 예정이다.한편 홍은희는 지난 2003년 배우 유준상과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr