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JTBC ‘아는 형님’

가수 변진섭, 이승기, 효린이 ‘아는 형님’에서 세대를 초월한 음악적 만남을 선보인다.JTBC ‘아는 형님’은 ‘내 귀에 호강’ 특집을 꾸민다. 이번 특집에는 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 변진섭, 이승기, 효린이 출연해 뛰어난 가창력과 유쾌한 입담을 뽐낼 예정이다.특히 오랜만에 형님 학교를 찾는 이승기의 활약에 관심이 쏠린다. 그간 여러 예능 프로그램을 통해 형님들과 두터운 친분을 쌓아온 이승기는 남다른 예능감과 친근한 케미스트리를 선보일 전망이다.‘발라드의 황제’ 변진섭은 데뷔 40년차 처음으로 형님 학교를 방문한다. 특유의 감미로운 목소리는 물론 유쾌한 입담으로 색다른 매력을 발산할 예정이다. 독보적인 음색과 폭발적인 가창력을 자랑하는 효린 역시 함께하며 특집의 풍성함을 더한다.서로 다른 세대를 대표하는 실력파 보컬리스트들이 한자리에 모인 만큼 어떤 음악과 예능 호흡을 보여줄지 기대가 모인다.한편 변진섭, 이승기, 효린이 출연하는 JTBC ‘아는 형님’의 ‘내 귀에 호강’ 특집은 오는 12월 중 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr