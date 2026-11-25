김하늘이 근황을 공개했다. / 사진=김하늘 SNS

김하늘이 근황을 공개했다. / 사진=김하늘 SNS

배우 김하늘이 화장기 없는 얼굴로 청순한 분위기를 자아냈다.김하늘은 지난 24일 자신의 SNS에 "여름날의 추억"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 여행지에서 여유로운 시간을 보내는 김하늘의 모습이 담겼다. 긴 웨이브 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 김하늘은 유리창에 비친 자신의 모습을 카메라에 담았다.다른 사진에서 김하늘은 턱을 괸 채 카메라 앞에서 옅은 미소를 지었다. 수수한 차림에 화장기 없는 얼굴이지만 여전히 뚜렷한 이목구비를 자랑했다. 자연스러운 머리 역시 청순한 분위기를 더했다. 특히 40대 후반이라는 나이가 무색한 뽀얀 피부와 동안 미모가 눈길을 끌었다.김하늘은 고즈넉한 분위기의 골목에서 지인들과 그림자 사진도 찍었다. 평화롭고 여유로운 분위기가 여행의 즐거움을 물씬 느껴지게 했다.1978년생인 김하늘은 1996년 의류 브랜드 모델로 데뷔했다. 이후 영화 '동갑내기 과외하기', '7급 공무원', '블라인드', 드라마 '피아노', '온에어', '신사의 품격', '18 어게인' 등에 출연하며 활발하게 활동했다.2016년 한 살 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 결혼과 출산 이후에도 드라마와 예능 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr