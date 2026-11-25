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배우 차태현과 장혁이 러닝 예능으로 뭉쳤다. / 사진 제공=웨이브(Wavve)

배우 차태현과 장혁이 러닝 예능으로 뭉쳤다.오는 12월 4일 첫 공개되는 웨이브 오리지널 예능 '런 투게더'는 출연진이 전국 곳곳을 걷고 달리며 지역의 음식과 명소, 숨은 이야기를 발견하는 러닝 로드 버라이어티다.다수의 예능 프로그램에서 활약해 온 차태현과 평소 운동에 남다른 애정을 보여온 장혁이 출연한다. 두 사람은 '차장즈'라는 이름으로 호흡을 맞춘다. 지역마다 새로운 게스트도 합류한다. 구체적인 게스트 라인업은 다음 주 공개될 예정이다.단순히 달리는 데 그치지 않고 출연진이 직접 러닝 코스를 설계한다는 점도 특징이다. 두 사람은 달린 경로가 지도 위에서 하나의 그림으로 완성되는 '드로잉 런'에 도전한다. 여행 도중 의뢰인이 제시한 미션을 수행하고 인증 사진도 남겨야 한다.지역마다 새로운 게스트가 바통을 이어받는 릴레이 방식으로 진행된다. 출연진은 함께 땀을 흘리며 각자의 인생 이야기도 나눌 예정이다.웨이브 측은 "차장즈가 지역마다 직접 코스를 그리고 미션을 수행하며 새로운 '러닝 로드'를 만들어 간다"라며 "걷고 달리면서 비로소 보이는 각 지역의 매력과 출연진의 진솔한 이야기를 함께 기대해 달라"라고 말했다.총 8부작으로 제작된 '런 투게더'는 오는 12월 4일 오전 11시 웨이브에서 1, 2회가 독점 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr