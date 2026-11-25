배우 박민영이 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

배우 박민영(40)이 한층 물오른 비주얼을 뽐냈다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이형민 감독과 배우 박민영, 육성재, 고수가 참석했다. 전작 캐릭터 때문에 '뼈말라'로 다이어트를 했던 박민영은 이날 볼살이 오른 모습으로 리즈 미모를 경신했다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 워러밸 로맨스 작품이다.이형민 감독은 박민영에 대해 "일을 잘하는 배우다. 열심히 하면서 다르게 하려는 고민을 많이 한다. 순간적인 재치와 시선을 집중시키는 힘이 좋다"고 칭찬했다. 육성재에 대해서는 "현장에 준비를 정말 많이 해오고 상상력도 많다. 앞으로 더 잘 될 배우 같다. 작가님은 무해한 남자라고 표현하더라"고 말했다. 이어 고수에 대해서는 "예전 작품에서 캐스팅 1순위였는데 당시에는 함께할 수 없었다. 이번에는 연상이면서 멋있는 인물이 필요해 고수 생각이 났다. 쉽지 않을 거라는 생각으로 부탁했는데 고민 끝에 수락해 줘서 너무 고마웠다"고 덧붙였다.박민영은 일에는 빈틈없는 10년 차 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. 그는 캐릭터에 대해 "워커홀릭이고, 일에 있어서는 100점이지만 나머지는 허술한 게 많은 인물"이라고 소개했다.'흥행 불패' 오피스 로맨스로 돌아온 박민영은 "다른 장르들도 했지만, 유독 오피스와 인연이 잘 맞았던 것 같다. 이번에는 업무 환경도 다르고, 직급도 다르다. 나이에 맞는 차장이라는 캐릭터를 만났다. 쉬울 줄 알았는데 쉽지 않더라. 활동 반경이 커지고 해야 할 몫이 있기 때문에 열심히 뛰어 다닌다. 냉철하고 차갑지만 순수한 면도 있다"고 설명했다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr