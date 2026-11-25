배우 진경은 대학 시절부터 이선균과 친분을 이어온 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아DB, 진경 SNS

배우 진경이 고(故) 이선균을 향한 그리움을 드러냈다.진경은 25일 자신의 SNS에 "집 위층 공사 소음 피해 피난 온 카페.. 어린 시절 선균이와 만났네.."라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진에는 진경이 찾은 카페의 내부와 이선균의 사진이 담겼다. 이선균은 앳된 얼굴로 환하게 웃고 있었으며 친필 사인도 함께 남겨져 있었다.두 사람은 한국예술종합학교 연극원 동기로, 학창 시절부터 가까이 지낸 사이로 알려졌다. 진경은 과거 한 라디오 프로그램에서도 이선균과의 인연을 이야기했다. 당시 그는 "오만석 씨도 동기였다. 학교 다닐 때 친했다. 술도 많이 먹으러 다녔다"며 세 사람의 학창 시절을 회상했다.한편 이선균은 2023년 10월 마약류관리법 위반 혐의로 입건돼 경찰 수사를 받았다. 이후 세 차례 경찰 조사를 받았으며 같은 해 12월 27일 서울 종로구 와룡공원 인근에서 숨진 채 발견됐다.이선균이 세상을 떠난 뒤에는 경찰의 수사 과정과 관련 정보의 외부 유출을 둘러싸고 논란이 일었다. 특히 수사기관 내부 자료가 언론에 전달된 사실이 드러나면서 경찰의 정보 관리 책임에 대한 지적이 이어졌다.이 사건으로 파면된 경찰관 A씨는 처분에 불복해 행정소송을 제기했으나 1심과 항소심에서 모두 패소했다. 이후 상고하지 않으면서 파면 처분이 확정됐다.관련 형사재판에서도 항소심은 A씨와 B씨에 대한 1심 판결을 유지했다. 재판부는 두 사람에게 원심과 동일한 형을 선고했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr