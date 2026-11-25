배우 진경이 고(故) 이선균을 향한 그리움을 드러냈다.
진경은 25일 자신의 SNS에 "집 위층 공사 소음 피해 피난 온 카페.. 어린 시절 선균이와 만났네.."라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.
공개된 사진에는 진경이 찾은 카페의 내부와 이선균의 사진이 담겼다. 이선균은 앳된 얼굴로 환하게 웃고 있었으며 친필 사인도 함께 남겨져 있었다.
두 사람은 한국예술종합학교 연극원 동기로, 학창 시절부터 가까이 지낸 사이로 알려졌다. 진경은 과거 한 라디오 프로그램에서도 이선균과의 인연을 이야기했다. 당시 그는 "오만석 씨도 동기였다. 학교 다닐 때 친했다. 술도 많이 먹으러 다녔다"며 세 사람의 학창 시절을 회상했다.
한편 이선균은 2023년 10월 마약류관리법 위반 혐의로 입건돼 경찰 수사를 받았다. 이후 세 차례 경찰 조사를 받았으며 같은 해 12월 27일 서울 종로구 와룡공원 인근에서 숨진 채 발견됐다.
이선균이 세상을 떠난 뒤에는 경찰의 수사 과정과 관련 정보의 외부 유출을 둘러싸고 논란이 일었다. 특히 수사기관 내부 자료가 언론에 전달된 사실이 드러나면서 경찰의 정보 관리 책임에 대한 지적이 이어졌다.
이 사건으로 파면된 경찰관 A씨는 처분에 불복해 행정소송을 제기했으나 1심과 항소심에서 모두 패소했다. 이후 상고하지 않으면서 파면 처분이 확정됐다.
관련 형사재판에서도 항소심은 A씨와 B씨에 대한 1심 판결을 유지했다. 재판부는 두 사람에게 원심과 동일한 형을 선고했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
진경은 25일 자신의 SNS에 "집 위층 공사 소음 피해 피난 온 카페.. 어린 시절 선균이와 만났네.."라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.
공개된 사진에는 진경이 찾은 카페의 내부와 이선균의 사진이 담겼다. 이선균은 앳된 얼굴로 환하게 웃고 있었으며 친필 사인도 함께 남겨져 있었다.
두 사람은 한국예술종합학교 연극원 동기로, 학창 시절부터 가까이 지낸 사이로 알려졌다. 진경은 과거 한 라디오 프로그램에서도 이선균과의 인연을 이야기했다. 당시 그는 "오만석 씨도 동기였다. 학교 다닐 때 친했다. 술도 많이 먹으러 다녔다"며 세 사람의 학창 시절을 회상했다.
한편 이선균은 2023년 10월 마약류관리법 위반 혐의로 입건돼 경찰 수사를 받았다. 이후 세 차례 경찰 조사를 받았으며 같은 해 12월 27일 서울 종로구 와룡공원 인근에서 숨진 채 발견됐다.
이선균이 세상을 떠난 뒤에는 경찰의 수사 과정과 관련 정보의 외부 유출을 둘러싸고 논란이 일었다. 특히 수사기관 내부 자료가 언론에 전달된 사실이 드러나면서 경찰의 정보 관리 책임에 대한 지적이 이어졌다.
이 사건으로 파면된 경찰관 A씨는 처분에 불복해 행정소송을 제기했으나 1심과 항소심에서 모두 패소했다. 이후 상고하지 않으면서 파면 처분이 확정됐다.
관련 형사재판에서도 항소심은 A씨와 B씨에 대한 1심 판결을 유지했다. 재판부는 두 사람에게 원심과 동일한 형을 선고했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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