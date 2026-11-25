사진 = 이세영 인스타그램

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사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 카리스마 가득한 매력이 담긴 화보 촬영 현장을 공개했다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "allurekorea 🤍🩶💫"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 검은색 오프숄더 의상에 독특한 프레임의 안경을 착용하고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 머리를 높게 올려 묶어 목선과 어깨 라인을 드러냈으며, 풍성한 프릴 장식이 돋보이는 의상으로 세련된 분위기를 완성했다. 안경 너머로 시선을 고정한 또렷한 눈매와 무표정에 가까운 얼굴이 강렬한 인상을 남긴다.이어진 사진에서 이세영은 짧은 단발머리에 검은색 스트라이프 재킷과 아이보리색 셔츠를 매치해 시크한 매력을 드러냈다. 목에 두른 진주 장식 목걸이가 클래식한 분위기를 더하는 가운데, 벽에 머리를 기댄 채 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 얼굴 옆으로 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 날렵한 턱선이 어우러져 감각적인 화보를 완성했다.또 다른 사진에서 이세영은 머리를 높게 묶은 채 흰색 칼라가 돋보이는 검은색 재킷을 입고 정면에서 살짝 비껴간 곳을 응시하고 있다. 따뜻한 조명이 얼굴을 비추면서 매끄러운 피부와 선명한 이목구비가 더욱 돋보인다. 짙은 눈매와 차분한 입술 표현이 어우러져 도회적인 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 이세영은 흰색 셔츠에 검은색 민소매 의상을 겹쳐 입고 한 손으로 뺨을 감싼 포즈를 선보였다. 어깨에 닿는 단발머리와 큼직한 금색 귀걸이가 시선을 사로잡으며, 손목에 착용한 여러 개의 금색 팔찌가 스타일링에 화려함을 더했다. 다른 팔을 허리 앞으로 교차한 채 카메라를 바라보는 눈빛에서는 특유의 시크한 매력이 묻어난다.이를 본 팬들은 "진짜 너무 멋있어", "와 미모권력 미쳤다", "너무 예뻐", "예쁨이 끝이없네", "넘넘 멋지고 아름답다", "얼굴이 너무 고능하다 진짜" 등의 댓글을 달았다.이번 사진은 패션 매거진 '얼루어 코리아' 화보와 관련된 것으로 화보 콘텐츠는 '재혼 황후' 라스타 역을 맡은 이세영을 조명했다. 이세영은 극 중 캐릭터의 이미지와는 다른 스타일링을 선보이며 다양한 분위기를 소화했다.한편 이세영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡아 신민아, 주지훈, 이종석과 호흡을 맞췄다. '재혼황후'는 황후 나비에가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리와의 재혼을 요구하면서 펼쳐지는 로맨스 판타지 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr