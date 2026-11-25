방송인 김용만이 이경규와 18년 만에 리얼 버라이어티 예능으로 재회한다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김용만이 이경규와 18년 만에 리얼 버라이어티 예능으로 재회한다. / 사진 제공 = TV CHOSUN ‘어른왕자’

방송인 김용만이 이경규와 18년 만에 리얼 버라이어티 예능으로 재회한다.오는 30일 첫 방송되는 TV조선 새 예능 '어른왕자'는 어른이지만 여전히 철없는 남자들이 소소한 꿈을 함께 이루어가는 과정을 담은 프로그램이다. 이경규, 최용수, 이세돌, 황치열, 이재율에 이어 김용만이 마지막 멤버로 합류했다.특히 과거 '일요일 일요일 밤에'의 전성기를 이끌었던 이경규와 김용만이 18년 만에 리얼 버라이어티로 호흡을 맞춘다는 점에서 눈길을 끈다.공개된 티저 영상에서 이경규는 "용만이와는 눈빛만 봐도 안다"며 김용만과의 호흡을 자신했다. 그러나 정작 김용만은 "이 형이랑은 절대 안 한다"며 단호한 반응을 보였다.김용만은 "해 봐서 안다. 투덜거리고 짜증내고… 옆 사람이 제일 피곤해"라며 이경규의 성격을 폭로했다. 이경규 역시 "나이를 먹었으니까 수준 높은 '톰과 제리'를 보여줘야 겠죠"라며 김용만과의 재회에 대한 기대감을 드러냈다.이경규와의 동반 출연에 난색을 보였던 김용만은 제작진의 설득 끝에 합류했다. 오랜 시간 예능계에서 활약해 온 두 사람이 18년 만에 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.앞서 이경규는 지난 5월 건강이상설에 휩싸였다. 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 평소보다 어눌한 발음과 경직된 표정을 보였다는 반응이 나오면서다. 과거 심근경색으로 스텐트 시술을 받은 사실이 알려졌던 만큼 대중의 걱정도 커졌다. 당시 소속사는 수면 부족에 따른 일시적인 컨디션 저하였으며 건강검진 결과 이상이 없었다고 설명했다.김용만 역시 지난 5월 유튜브 채널 '김국진 김용만의 길'에서 이경규가 최근 받은 건강검진에서 이상 소견이 나오지 않았다며 건강이상설을 일축한 바 있다.이경규는 지난달 5일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서도 "나는 건강하다. 운동도 하고 있다"며 직접 해명했다. 서울시에서 진행한 체력 평가 결과지까지 공개하며 건강 관리에 힘쓰고 있는 근황을 전했다.'어른왕자'는 오는 30일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr