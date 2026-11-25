'불꽃야구2' 팀의 맞대결에 노시환, 문현빈 등 현역 프로야구 선수들까지 합류한다. / 사진=SNS

'불꽃야구2' 팀의 맞대결에 노시환, 문현빈 등 현역 프로야구 선수들까지 합류한다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

이대호와 박용택이 적으로 만난다. 두 사람이 이끄는 '불꽃야구2' 팀의 맞대결에 노시환, 문현빈 등 현역 프로야구 선수들까지 합류한다.'불꽃야구2'는 오는 12월 13일 오후 2시 서울 구로구 고척스카이돔에서 스페셜 매치 '불꽃 파이터즈 시빌 워'를 개최한다. 이번 경기는 박용택과 이대호가 각각 팀을 꾸려 맞붙는 방식으로 진행된다.앞서 '불꽃야구2' 측은 유튜브를 통해 두 사람의 선수 선발 과정을 공개했다. 해당 영상은 지난 24일 기준 약 176만 회의 조회수를 기록했다.박용택이 이끄는 '용택 파이터즈'에는 니퍼트, 박재욱, 유희관, 정성훈, 김기민, 김재호, 최현우, 정의윤, 최수현, 김선우 해설위원이 합류한다. 이대호가 이끄는 '대호 파이터즈'에는 이대은, 정근우, 신재영, 박지민, 오승환, 강동우, 송승준, 정훈, 문교원, 김문호, 김지수 코치가 이름을 올렸다.현역 프로야구 선수 12명도 와일드카드로 출전한다. '용택 파이터즈'에는 최지만(KT), 문현빈(한화), 문정빈(LG), 조형우(SSG)가 합류한다. '대호 파이터즈'에는 노시환(한화), 황성빈, 한동희, 최준용(이상 롯데)이 출전을 확정했다.아직 공개되지 않은 선수 4명 중에는 국가대표 출신 선수와 올 시즌 KBO리그에서 활약한 선수들이 포함된 것으로 알려졌다. 이대호는 한동희와 자신, 노시환을 각각 3번, 4번, 5번 타자로 배치해 중심 타선을 꾸리겠다는 계획을 밝혔다. 이에 박용택은 휘문고 인맥을 총동원해 맞서겠다는 의지를 드러냈다.노시환은 지난 2월 한화 이글스와 11년간 최대 307억원에 비FA 다년 계약을 체결했다. 계약 당시 KBO리그 역대 최장 기간이자 최대 규모로 화제를 모았다. 현재는 메이저리그 진출에 도전하고 있다.'불꽃 파이터즈 시빌 워' 경기 티켓은 오는 12월 2일 오후 2시 예스24를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr