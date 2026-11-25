스튜디오C1이 불꽃 파이터즈의 구단주 모집에 나섰다. / 사진=스튜디오C1 캡처

스튜디오C1이 불꽃 파이터즈의 구단주 모집에 나섰다. / 사진=스튜디오C1 캡처

JTBC와 법적 분쟁을 이어가고 있는 스튜디오C1이 불꽃 파이터즈의 구단주 모집에 나섰다. 구단의 네이밍 스폰서를 찾는다는 소식이 전해지자 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 나오고 있다.지난 23일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에는 '구단주를 모집합니다 | Studio C1'이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에는 "야구는 언제나 우리를 뜨겁게 한다. 승리를 향한 간절함으로 공 하나에 실은 진심으로 꺾이지 않는 투지로 야구는 언제나 우리를 뜨겁게 한다"라는 문구가 담겼다. 이어 "불꽃보다 더 뜨겁게 함께 할 구단주를 모집합니다"라며 네이밍 스폰서 모집 소식을 알렸다.이를 접한 누리꾼들은 "적자났나", "방송사 없이 1년 버틴게 기적", "구단주 못 구하면 다음 시즌 어려울지도" 등의 반응을 보였다. 새로운 스폰서 모집에 나선 배경을 두고 여러 추측이 이어지는 가운데 "응원합니다"라며 힘을 보태는 반응도 나왔다.앞서 장시원 PD는 2022년부터 JTBC 야구 예능 '최강야구' 시즌1부터 시즌3까지 제작에 참여했다. 당시 김성근 감독을 필두로 박용택, 이대호, 정근우, 니퍼트, 유희관 등 은퇴 선수들이 한 팀을 이뤄 경기를 펼치며 시청자들의 사랑을 받았다.그러나 프로그램 제작비와 저작재산권 등을 놓고 JTBC와 스튜디오C1 사이에 갈등이 불거졌다. 양측이 입장차를 좁히지 못하면서 결국 법적 분쟁으로 번졌다.스튜디오C1은 기존 '최강야구' 출연진과 함께 새로운 야구 예능 '불꽃야구'를 선보였다. JTBC는 스튜디오C1과 장시원 PD를 상대로 저작권법 위반 등을 주장하며 법적 대응에 나섰다.이후 법원은 JTBC가 낸 부정경쟁행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다. 이에 따라 '불꽃야구' 영상물과 연속 영상물의 제작 및 전송이 금지됐다. 스튜디오C1은 해당 결정에 이의를 제기했으나 지난 4월 기각됐다.스튜디오C1은 법적 공방이 계속되는 상황에서도 '불꽃야구' 시즌2 제작을 추진했으며 지난 5월 4일 첫 회를 공개했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr