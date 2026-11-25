고수가 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

고수, 박민영, 육성재가 '나인투식스' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

육성재(31)가 고수(48)와 로맨스 라이벌 구도를 연기한 것에 대한 부담감을 고백했다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이형민 감독과 배우 박민영, 육성재, 고수가 참석했다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 워러밸 로맨스 작품이다.육성재는 다정함과 거침없는 직진 본능을 겸비한 햇살 인턴 한선우로 분한다. 그는 "내 실제 성격과는 다른 따뜻함이 있다. 현장에서도 모든 선배님들이 햇살 남주로 불러줬다"고 밝혔다. 반면 고수는 "난 박민영씨가 달빛 남주라고 불러줬다. 은은한 부드러운 매력이 있다"고 말했다.박민영을 두고 고수와 삼각관계 로맨스를 펼치는 것에 대해 부담감은 없었냐고 묻자 "부담감이 있었다. 눈빛이 너무 매혹적이지 않나. 훤칠하고 미남이고. 나빼고 둘이 잘됐으면 좋겠다는 생각이 들기도 하더라. 남자가 봐도 빨려들어가겠더라"고 말했다.이어 "극중 캐릭터도 난 인턴이라 본부장과 부딪힐 레벨이 아니다. 말을 올리기도 힘든 직급이다. 가끔 기싸움 장면이 있는데, 그럴 땐 당돌한 연하남의 모습을 조금씩 보여주기도 했다"고 덧붙였다.이날 육성재는 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 되면서 마스크를 착용한 채 제작발표회에 참석했다. 육성재는 "기립성 저혈압이 이렇게 무섭다. 여러분들도 천천히 일어나셔라"며 "본의 아니게 사고를 당했는데, 빠르게 치료해서 멋있는 모습으로 찾아뵙겠다"고 약속했다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr