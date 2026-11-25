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사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

일본 톱 모델 야노시호가 50세에도 변함없는 미모를 유지하는 비결을 알려준다.오는 26일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 야노시호의 일본 도쿄 일상이 펼쳐진다. 50세에도 현역 모델로 활발하게 활동 중인 야노시호는 자신만의 건강 및 미모 관리 노하우를 최초로 공개한다.이날 야노시호는 “제가 평소 뭘 먹고 어떤 생활을 하는지 많이 궁금해하셔서 여러분을 도쿄로 초대했다. 오늘 다 공개할 것”이라고 밝혔다. 그는 평소 즐겨 찾는 유기농 마트를 방문해 건강 관리를 위해 챙겨 먹는 식재료들을 소개했다. 생소한 식재료들이 연이어 등장하자 ‘편스토랑’ 출연진은 “메모해야 한다”며 관심을 보였다.장을 본 야노시호는 자신의 도쿄 자택으로 향했다. 해당 자택은 앞서 남편 추성훈의 유튜브 채널을 통해 공개돼 화제를 모았던 곳이다. 해당 저택은 약 50억원에 달하는 것으로 알려졌다. 특히 야노시호가 남편의 금전적 지원 없이 마련한 단독 명의의 집이라는 점에서 그의 남다른 재력이 주목받기도 했다. 야노시호는 집안 곳곳을 소개하던 중 싱잉볼을 가리키며 “이거 들으면 고민이 없어진다”고 설명했다. 평소 요가와 싱잉볼을 통해 심신을 관리한다고.이어 야노시호는 운석 가루까지 꺼내 출연진을 깜짝 놀라게 했다. 싱잉볼부터 운석 가루까지 각종 힐링 아이템을 수집하는 것이 그의 취미라고. 특히 운석 가루의 예상 밖 가격에 스튜디오가 술렁였다는 후문이다.야노시호는 일본 연예계에서 인기를 끌고 있는 미용 아이템과 자신만의 데일리 관리 루틴도 소개했다. 해당 아이템을 착용한 야노시호의 독특한 비주얼에 출연진의 웃음이 터졌다고 전해졌다.각양각색의 관리 용품에 출연진이 놀라움을 표하자 야노시호는 “100% 내돈내산”이라며 적극적으로 추천했다.야노시호의 특별한 자기 관리 비법은 오는 26일 오후 8시 30분 방송되는 ‘편스토랑’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr